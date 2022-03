Baldai Lietuvoje brangsta, tačiau klientų netrūksta, būstui apstatyti negaili ir 100 tūkst. eurų

Asociacijos „Baltijos baldų klasteris“ vadovė Vaiva Macijauskienė pripažino, kad šiuo metu baldų pramonė Lietuvoje susiduria su medžiagų trūkumu.

„Kol kas gamybos apimčių įmonės nemažina. Tačiau tai laiko klausimas, vėliau gali tekti gamybos tempus ir lėtinti.

Ieškome naujų tiekėjų, tačiau sunkiai sekasi, tam reikia laiko. Be to, medienos kainos kyla. Pavyzdžiui, faneros kainos augo apie 60 proc., kitos medžiagos irgi brangsta. Galutinio produkto kaina irgi kyla. Be to, auga ne tik žaliavų kainos, brangsta degalai, auga darbo užmokestis. Tikėtina, kad darbo jėgos brangimas dabar kažkuriam laikui sustos“, – svarstė asociacijos vadovė.

REKLAMA

Ji pastebėjo, kad baldų pramonės įmonės jau senokai pereina link atsinaujinančių energijos šaltinių, kurie sumažina kaštus.

„Tai nereiškia, kad visiškai nenaudojame tų energijos šaltinių, kurie šiuo metu pabrango. Tačiau jau dalį energijos gaminame iš atsinaujinančių išteklių“, – pažymėjo V. Macijauskienė.

Anot jos, šiuo metu baldų sektorius Lietuvoje yra tarsi nesvarumo būsenoje.

„Sudėtinga tiek gamintojams, tiek pirkėjams, nes sunku nustatyti gaminių kainas. Šiandien gaminame už vieną kainą, o rytoj ji gali būti jau didesnė. Sutartis vis perrašinėjame, nes keičiasi kainos.

Tačiau klientai tai supranta. Kainą galime numatyti tik 10 dienų į priekį, o kas laukia vėliau – nežinia“, – teigė V. Macijauskienė.

Įmonės tikina, kad medienos prisipirko iš anksto

Vilniuje įsikūrusios įmonės „Evaldo baldai“ vadovas Evaldas pasakojo, kad įmonė gamybai reikalingų medžiagų buvo nusipirkusi iš anksto, tad kol kas jokių pokyčių nejaučia.

REKLAMA

REKLAMA

„Medieną perkame keliems mėnesiams iš anksto, tad kol kas dirbame, kaip dirbę. Tačiau kalbame su tiekėjais ir matome, kad už medieną teks mokėti brangiau. Tačiau mediena jau brango ir seniau. Jeigu palyginsime laikotarpį, iki karantino su dabartiniu, matysime, kad mediena pabrango daugiau nei 50 proc.“ – sakė įmonės vadovas Evaldas.

Klaipėdos baldų gamybos įmonės „Medeinus“ vadovas Donatas irgi teigė, kad kol kas įmonė žaliavų turi nusipirkusi, tad ir sunkumų dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai nepatiria.

„Kol kas sekasi neblogai, baldų gamyba vyksta. Tačiau naujų tiekėjų visgi teks ieškoti, nes dalį medienos plokščių pirkdavome iš Baltarusijos. Dabar bendradarbiavimas su šia šalimi nutrauktas.

Tačiau matome, kad kitų tiekėjų mediena bus brangesnė, už medžiagas teks mokėti daugiau. Galutinei produkto kainai tai didelės įtakos nedarys, bandysime kaštus padengti patys. Vis tik baldai kažkiek brangs, jau nuo praeitų metų brangstant medžiagoms, šiek tiek kyla ir baldų kainos“, – komentavo įmonės vadovas.

REKLAMA

REKLAMA

Klientams baldų tenka laukti eilėje

Anot įmonės vadovo Donato, bent jau kol kas baldų užsakymai nestoja, pirkėjams baldų tenka laukti eilėje apie 4 mėnesius.

„Mes gaminame korpusinius baldus, tad juos žmonės daugiausiai ir perka – virtuvės komplektus, vonios baldus, spintas“, – vardijo įmonės vadovas.

Įmonės „Evaldo baldai“ vadovo teigimu, vos prasidėjus karui, buvo jaučiamas sąstingis, klientų sumažėjo, tačiau vėliau jie vėl sugrįžo užsisakyti baldų.

„Pirkėjams tenka laukti eilėje apie 4 mėnesius. Tačiau mūsų klientų kiekis išlieka stabilus jau keletą metų. Tiek prieš pandemiją, jos metu ir dabar prasidėjus karui žmonės baldų laukia 4 mėnesius.

Įmonė specializuojasi ne gamindama atskirus baldus, bet visiškai nuo iki įrenginėdama butus ar namus. Visi baldai yra gaminami individualiai. Sunku pasakyti, kiek kainuoja atskiri baldai. Buta galima visiškai apsistatyti ir už 10 tūkst. ir už 100 tūkst. Viskas priklauso nuo kliento pasirinktų medžiagų ir dizaino sprendimų“, – pasakojo įmonės vadovas.

REKLAMA

REKLAMA

Kainos nesikeitė, tačiau pirkėjų nežymiai sumažėjo

Prekybos tinklo „Ikea“ rinkos vadovė Lietuvoje Jolita Juodzevičienė tikino, kad šiuo metu prekių prieinamumas Lietuvoje yra vienas geriausių per pastaruosius kelis mėnesius, turint omenyje tai, kad dėl pandeminės situacijos pasaulyje dalies produktų tiekimas tebėra sutrikęs.

„Savo ruožtu prekybos tinklas tiek pasauliniu mastu, tiek Lietuvoje imasi veiksmų, siekiant užtikrinti kiek įmanoma efektyvesnį prekių tiekimą.

Rusijai užpuolus Ukrainą, visuose prekybos kanaluose sustabdėme prekybą Rusijoje ir Baltarusijoje pagamintomis prekėmis. Jų buvo apie 200. Mūsų asortimentą sudaro daugiau nei 9000 produktų, tad kiekvienas pirkėjas ras sau reikalingą sprendimą“, – komentavo J. Juodzevičienė.

Ji pastebėjo, kad prasidėjus karui Ukrainoje, pirkėjai trumpam kiek pristabdė didesnių pirkinių įsigijimą.

„Pavyzdžiui, planavo virtuves, bet neskubėjo jų pirkti. Tačiau pastaruoju metu pirkimas atgijo. Per pastarąjį mėnesį klientų srautas nežymiai mažesnis, tačiau tie, kurie atvyksta į parduotuvę, būna jau susiplanavę pirkinius ir vienu kartu įsigyja daugiau.

REKLAMA

REKLAMA

Pirkėjų poreikius ir pirkinius lemia sezoniškumas. Pavasarį daugiausia dėmesio sulaukia pirkiniai, skirti palaikyti tvarkai namuose – spintos, lentynos. Taip pat prekės, skirtos papuošti namus pavasariui – pagalvėlės, tekstilė, aksesuarai. Šylant orams ir prasidedant remonto darbams, dažniau perkami lauko baldai, didesnės baldų sistemos, kaip virtuvės, spintos, miegamųjų sprendimai ir kt. Prekių kainos nuo metų pradžios pas mus nesikeitė“ – vardijo J. Juodzevičienė.

Anot jos, šiuo metu žmonės perka daugiau patalynės, čiužinių ir lovų.

„Tai daiktai, kurie reikalingi priglaudžiant nuo karo baisumų bėgantiems, į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams“, – sakė J. Juodzevičienė.