Baigiasi pinigai? „Sodra“ pradės mokėti pensijas ir išmokas, bet jas gaus ne visi

Be kita ko, nuo sausio 1 d. prasidės naujas ketvirtis, tad kai kuriuos išmokų dydžius „Sodra“ ir perskaičiuos.

Kada bus mokamos skirtingos išmokos

Gruodį gyventojai, auginantys vaikus iki 2 metų, gavo dvi vaiko priežiūros išmokas – už lapkritį ir už gruodį. Gruodžio išmoką „Sodra“ moka iki metų pabaigos, o ne, kaip įprasta, kitą mėnesį.

Dėl to vaiko priežiūros išmokos sausio mėnesį nebus mokamos, o vėlesni mokėjimai vyks įprasta tvarka. Tai reiškia, kad 2022 metais kitą – už sausio mėnesį – vaiko priežiūros išmoką šeimos gaus vasarį, informavo „Sodra“.

Vaiko išlaikymo išmokos bus mokamos nuo kitų metų sausio 23 d. Jas gauna vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta. Išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos. Nuo sausio šis dydis kyla 2 eurais iki 42 eurų, tad išmoka sieks 75,6 euro.

Motinystės išmokos pradedamos mokėti per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo. Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 55,8 euro už vieną dieną arba apie 1171,8 eurai už vieną mėnesį, o ją gauna – 1,4 tūkst. mamų.

Tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1221 eurai per mėnesį, o ji mokama apie 1,1 tūkst. tėčių.

Ligos išmoka, kuri mokama sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams. Ji sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo. Vidutinė ligos išmoka yra 36,1 eurai per dieną, arba apie 758,1 eurai per mėnesį. Per vieną mėnesį šią išmoką dabar gauna apie 108,7 tūkst. darbuotojų.

Nedarbo išmoka bus pradėta mokėti nuo sausio 20 d. Ją gauna apie 41,7 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 416,3 euo per mėnesį.

Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau pas toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.

Šalpos išmokos per kredito įstaigas (bankus ir kredito unijas) bus mokamos sausio 12 d., o per išmokas pristatančias organizacijas ir atsiimant Lietuvos pašte – nuo sausio 10 d. iki sausio 26 d.

Kada bus mokamos pensijos

Šiuo metu senatvės pensijas gauna 611,6 tūkst. asmenų. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą yra apie 441 eurų, o jo neturint – apie 230 euro.

Taip pat Lietuvoje yra 236,4 tūkst. našlių, našlaičių ir 122,1 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų.

„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervestos sausio 10–12 dienomis.

Šiaulių, „Luminor“ (buvusio „DnB“) bankų klientai, gyvenantys Vilniaus, Šiaulių, Alytaus regionuose, pensijų turėtų sulaukti – sausio 7 d., Kauno, Klaipėdos, Mažeikių regionuose – sausio 10 d., o Marijampolės, Šilalės, Utenos ir Panevėžio regionuose – sausio 11 d.

SEB, Medicinos, „Citadele“, „Luminor“ (buvusio „Nordea“) bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientai pensijas gaus sausio 10 d.

Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima sausio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijas į namus pristatinės ne tik pašto, bet ir bendrovių „Bastaras“, „Rausidas“, darbuotojai.

Pensijų anuitetai kaupusiems antrojoje pensijų pakopoje bus mokami sausio 26 d.

Keisis mažiausios ir didžiausios išmokos

„Sodra primena, kad nuo sausio 1 d. keisis maksimalių ligos, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų dydžiai bei minimalus ligos išmokų dydis.

Taip yra dėl to, kad šių išmokų dydžiai susiję su šalies vidutiniu mėnesiniu darbo užmokesčiu (VDU), o šis yra perskaičiuojamas kiekvieną ketvirtį. Išmokų apskaičiavimo principas nesikeičia – ir toliau kiekvieno gyventojo gaunamos išmokos dydis priklausys nuo jo turėtų draudžiamųjų pajamų. Keisis tik kai kurių išmokų „grindys“ ir „lubos“.

Pavyzdžiui, ligos išmoka per mėnesį negali būti mažesnė negu 11,64 proc. šalies VDU, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki laikinojo nedarbingumo nustatymo dienos. Todėl apskaičiuojant išmokų dydžius pirmąjį 2022 metų ketvirtį, bus naudojamas VDU, galiojęs besibaigiančių metų trečią ketvirtį – 1586 eurai.

Nuo sausio mėnesio minimali mėnesio ligos išmoka sieks 184,61 euro, dienos – 8,83 euro. Minimalias išmokas gauna gyventojai, jeigu pagal jų draudžiamąsias pajamas apskaičiuotas išmokos dydis yra mažesnis, nei minimali riba. Maksimali mėnesio ligos išmoka asmens ligos ar traumos atveju bus 1968,54 eurų, dienos – 94,19 euro.

Su VDU susijusi ir vaiko priežiūros išmoka. Maksimalus kompensuojamasis uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų VDU galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos.

Kiekvienam gavėjui išmoka apskaičiuojama individualiai, pagal jo draudžiamąsias pajamas. Įgijus teisę į išmoką kitų metų pirmą ketvirtį, ji negalės būti didesnė nei 2460,83 euro, jei asmuo pasirinko išmoką gauti iki vaikui sueis vieneri metai. Jeigu pasirinko išmoką gauti iki vaikui sueis dveji metai – maksimali išmoka pirmaisiais vaiko auginimo metais bus 1722,71 euro ir 984,27 euro – antraisiais vaiko auginimo metais.