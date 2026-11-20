Po rekordinio pirminio viešo akcijų siūlymo (IPO) DI pokalbių roboto „Claude“ kūrėjos „Anthropic“ akcijos pirmąją prekybos „Nasdaq“ biržoje dieną pabrango 17 proc. Tačiau kitų, labiau įsitvirtinusių bendrovių akcijoms šis kilimas nepadėjo. Ketvirtadienį Volstritas smuko investuotojams nerimaujant dėl DI sektoriaus pelningumo, didelių išlaidų, augančių skolinimosi sąnaudų ir geopolitikos.
„Microsoft“, „Apple“, „Amazon“ ir „Tesla“ akcijos smarkiai pigo kartu su „Nvidia“ akcijomis. Pastaroji stengiasi suvaldyti šnipinėjimo skandalo, po kurio iš vadovo pareigų pasitraukė Jensen Huang, padarinius.
Investuotojus išgąsdino ir JAV prekybos departamento sprendimas panaikinti spragą, leidusią Kinijos įmonėms nuotoliniu būdu pasiekti galingus „Nvidia“ DI lustus. Rinkoje nerimaujama, kad naujasis demokratų vadovaujamas Kongresas įves daugiau apribojimų.
Azijoje smuko lustų gamintojų akcijos
Išpardavimas iš Volstrito persimetė į Azijos rinkas. Japonijos „Nikkei 225“ indeksą žemyn tempė daugiau nei 10 proc. kritusios „Kioxia“, „Advantest“ ir technologijų investuotojos „SoftBank“ akcijos.
TSMC akcijos atpigo 4,5 proc., o „MediaTek“ – 9,4 proc. Pagrindinis Taivano biržos indeksas smuko 5 proc. „SK hynix“ ir „Samsung“ akcijos prarado apie 6 proc. vertės, Seulo KOSPI indeksas krito daugiau nei 4 proc.
Krito ir Honkongo, Šanchajaus, Sidnėjaus, Singapūro bei Manilos biržų indeksai.
„Rizika yra ta, kad išpardavimas tampa save stiprinančiu procesu, – sakė „Pepperstone“ analitikas Chris Weston. – Ar „Anthropic“ IPO taps lūžio tašku DI prekybai, dar pamatysime. Kol kas artimiausias prioritetas – stebėti, kaip rinkose praeis savaitgalis ir ar pirkėjai kitą savaitę sugebės susigrąžinti kontrolę.“
Naftos kainos penktadienį šiek tiek pakilo. Tarptautinė energetikos agentūra (TEA) pareiškė, kad krizė Artimuosiuose Rytuose sukėlė „didžiausią grėsmę“ energetiniam saugumui istorijoje. Metinėje ataskaitoje „World Energy Outlook“ TEA nurodė, kad vartotojams tenka vis didesnė išlaidų našta, pasauliui pritrūkus būdų sušvelninti konflikto poveikį energijos tiekimui.
„Brent“ nafta brangtelėjo 0,6 proc. iki 92,56 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 0,4 proc. iki 83,53 JAV dolerio už barelį.