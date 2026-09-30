Atskleidė, kiek per metus pabrango butai Vilniuje

Liepos-rugsėjo mėnesiais sostinėje parduota 1,2 tūkst. naujų butų – 4,7 proc. mažiau nei per antrąjį ketvirtį ir beveik 15 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai buvo parduota 1,4 tūkst. būstų.
Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius naujų butų Vilniuje parduota 1,3 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais.
Daugiausia trečiąjį ketvirtį parduota ekonominės klasės būstų – 607. Vidutinės klasės butų parduota 563, prestižinės – 74.
„EIKA Development“ plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros teigimu, pardavimus palaikė naujų projektų ir jau plėtojamų projektų etapų pradžia bei išankstiniai pardavimai. Anot jo, didelė pasiūla kartu ilgina pirkėjų apsisprendimo laiką.
Per trečiąjį ketvirtį Vilniaus būstų rinką papildė 1,2 tūkst. butų penkiuose naujuose projektuose ir devyniuose jau vystomų projektų etapuose. Ketvirčio pabaigoje rinkoje iš viso buvo siūloma 5,4 tūkst. naujų butų.
Daugiausiai trečiąjį metų ketvirtį rinkai buvo pasiūlyta vidutinės klasės naujų butų – 659, ekonominės – 546, prestižinės – 10.
Kainos per metus augo dešimtadaliu
Trečiojo ketvirčio pabaigoje vidutinė naujo buto kaina Vilniuje beveik siekė 4,2 tūkst. eurų už kv. metrą. Per ketvirtį ji padidėjo 1,7 proc., o per metus – 10,5 proc.
Ekonominės klasės būsto vidutinė kaina siekė apie 3,5 tūkst. eurų už kv. metrą, vidutinės klasės – 4,6 tūkst. eurų, prestižinės – 6,8 tūkst. eurų.
„Sparčiausias metinis kainų augimas fiksuotas vidutinės klasės segmente, kuriame kainos per metus augo daugiau nei 16 proc. Vis dėlto tokį pokytį reikėtų vertinti ir pasiūlos struktūros kontekste – kainų vidurkį reikšmingai veikė rinką papildę nauji vidutinės klasės projektai ir plėtojamų projektų tęstiniai etapai“, – pranešime teigė T. Žiaugra.
Bendrovės duomenimis, vidutinės klasės būstai sudarė 54 proc. visos trečiąjį ketvirtį rinką papildžiusios naujos pasiūlos.