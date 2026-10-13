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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atleido darbuotoją, bet neatsiskaitė laiku: kada teismas gali sumažinti netesybas?

2026-10-13 07:55 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-13 07:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad darbo sutarčiai pasibaigus visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos įprastai išmokamos ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, išskyrus atvejus, kai šalys gali susitarti dėl vėlesnio atsiskaitymo.

Darbas (nuotr. Andriaus Ufarto / ELTA)
GALERIJA (5)

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad darbo sutarčiai pasibaigus visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos įprastai išmokamos ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, išskyrus atvejus, kai šalys gali susitarti dėl vėlesnio atsiskaitymo.

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„Jeigu darbdavys ne dėl darbuotojo kaltės uždelsė atsiskaityti nustatyta tvarka pasibaigus darbo sutarčiai, jis privalo mokėti DK 147 straipsnio 2 dalyje nustatyto dydžio netesybas“, – pažymi VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėja Irina Janukevičienė.

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Plačiau – pranešime spaudai. 

Netesybos: kada jos mokamos ir kada gali būti mažinamas jų dydis?

Paminėtina Kauno apygardos teismo 2026 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1169-638/2026. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl tinkamo atsiskaitymo su darbuotoju sumokant jam priklausantį darbo užmokestį, dienpinigius ir dėl priteistų netesybų proporcingumo. Apeliantė, be kita ko, nesutiko su netesybų dydžiu, nurodė, kad priteista suma yra neproporcinga, nes viršija neišmokėtų dienpinigių sumą ir įgyja baudinį pobūdį.

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„Buvo laikoma, kad darbo ginčą nagrinėjantis organas negali sumažinti netesybų dydžio. Vis dėlto naujausia teismų praktika formuojama ta linkme, kad teismai gali vertinti netesybų dydį ir jas sumažinti, atsižvelgdami į proporcingumo principą“, – teismų praktikos pokytį paaiškina I. Janukevičienė.

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Apeliacinės instancijos teismas akcentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo taisyklę, kad sankcijos gali būti efektyvios ir pasiekti tikslus, dėl kurių jos yra nustatytos, tik tuo atveju, jeigu jos proporcingos teisės pažeidimams, už kuriuos yra skiriamos. Proporcingumo principas reikalauja, kad sankcijos dydis būtų adekvatus pažeidimo pobūdžiui ir jo padariniams. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų.

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Minėtoje byloje nustatyta, kad atsakovas dirbo ieškovės bendrovėje 10 mėnesių, atleidžiant iš darbo jam nebuvo išmokėta 3 945 Eur dienpinigių. Apeliacinės instancijos

teismo teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovui priteistinos netesybos, tačiau apskaičiuota 11 813,76 Eur netesybų suma yra neproporcinga. Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo iš dalies pakeistas, sumažinant priteistą netesybų sumą nuo 11 813,76 Eur iki 3 945 Eur, t. y. sumažinant iki priteistų dienpinigių dydžio.

indeliai.lt

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