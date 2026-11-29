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Klaipėdos paplūdimiuose nebeliks ledų?
Būrys ledus pardavinėjančių verslininkų nebežino, ko griebtis. Anot jų, artėjančią vasarą Klaipėdos paplūdimiuose ledų visai nebeliks arba jų kainos smarkiai išaugs. Pasirodo, uostamiesčio savivaldybė jau panaikino 50 ledų lauko prekybos vietų Klaipėdoje, o nuo šios vasaros politiniu sprendimu toks pat likimas laukia penkių iš aštuonių tokių vietų paplūdimių prieigose.
„Pasakė, kad jiems netinka baras ir kioskelis. Jie netinka. Kioskelio neturi būti. Vaizdas jiems netinka“, – pasakoja verslininkas Arūnas Mažonas.
Tad nuo šios vasaros ledų lauke bus galima nusipirkti tik pirmojoje Melnragėje, Centriniame paplūdimyje ir Giruliuose. Kitose vietose kaip alternatyva lieka paplūdimio kavinės. Jose, anot verslininkų, ledų kainas jau bus galima nustatyti be šalia esančios konkurencijos.
Pokyčiai – dėl skaidrumo ir konkurencijos
Valdininkai aiškina, kad tokių pokyčių ėmėsi neva dėl skaidrumo.
„Iki šiol būdavo taip, kad prekybininkai galėdavo tiesiog prasitęsti savo turimus leidimus metai iš metų. Tai prekiaudavo 10–20 metų iš eilės ir iš principo naujiems žmonėms tos veiklos pradėti buvo neįmanoma“, – teigia Licencijų ir leidimų skyriaus vedėjas Deividas Petrolevičius.
Iki šiol leidimas mėnesio prekybai kainuodavo 29 eurus. Pagal naują tvarką bus skelbiamas aukcionas, o prekybą toje vietoje galės vykdyti tas, kas pasiūlys didžiausią sumą. Tai reiškia, kad iki šiol aštuoniose vietose prekiavę verslininkai bus priversti kovoti tarpusavyje ir išgyvens ne visi.
„Tai jeigu trys vietos, o mes esame aštuoniese, tai penkios šeimos lieka be darbo, – skundžiasi A. Mažonas. – Bet gali būti, kad mes visi nelaimėsime. Ateis stambesni verslininkai ir iš viso be darbo liksime.“
Dar vienas valdininkų argumentas – gražesnis paplūdimių prieigų veidas.
„Tą savo prekybos tašką, tai, kaip jis atrodys, bus privalu suderinti su vyriausiojo miesto dailininko funkcijas atliekančiu specialistu savivaldybėje. Iš principo ta prekybos vieta turėtų būti tokia, kad tu atvykai, paprekiavai ir, jei prekybos nebevykdai, išvažiuoji, atvažiuoji“, – sako D. Petrolevičius.
Prekeiviai šį uostamiesčio politikų sprendimą vadina smulkiojo verslo žlugdymu. Maža to, esą taip naikinamos ir jaunimo galimybės užsidirbti. Viena ledais prekiaujanti įmonė per vasarą įdarbina apie 20 jaunuolių.
Verslininkai neslepia pasipiktinimo
Verslininkai tikina, kad jie gali būti tik pirmieji. Esą įmanoma, kad valdininkams ateityje nepatiks ir eglučių prekyba aikštelėse prieš Kalėdas ar gėles pardavinėjančios senjorės.
„Taryba suteikia galią administracijai kurti komisiją neaišku kokiais kriterijais ir kad jie spręstų, kurios tos vietos yra aukcioninės. Tai dabar dirbtinai padarė tų vietų deficitą“, – sako verslininkė Daiva Augustinė.
Verslininkus glumina ir valdininkų bei politikų nenoras ieškoti kompromiso.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba TV3 Žinioms patvirtino, kad jau ne vienerius metus nėra gavusi jokių skundų dėl paplūdimių prieigose pardavinėjamų ledų kokybės, pažeidimų taip pat nenustatė. O patys verslininkai žada piketą – autobusiukais suvažiuos po savivaldybės langais ir pardavinės ledus valdininkams.
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