Artėja „Juodasis penktadienis“: ko šiemet nori moterys ir vyrai, o ką išperka akimirksniu

Ekspertai komentuoja, kad Kalėdinėmis dovanėlėmis reikia pasirūpinti jau dabar – po „Juodojo penktadienio“ teks tenkintis likučiais.

Populiariausi dovanų kuponai ir Kalėdinės prekės

„Topo centro“ komunikacijos projektų vadovas Žilvinas Kulvinskis teigė, kad klientų srautas pandemijos metu buvo stipriai sumažėjęs.

„Kaip ir pas visus prekybininkus, srautas į parduotuves yra mažesnis nei iki karantino. Šie pasikeitimai įvyko ne tik dėl atsiradusių ribojimų, bet ir dėl pasikeitusios klientų elgsenos: į parduotuves klientai dažniau eina po vieną, kai anksčiau eidavo šeimomis.

Ateina dažniau pasidarę namų darbus, žino ko nori ir reikia tik nuomonės užtvirtinimo ar galimybės pasibandyti prekę. Artėjant šventinei prekybai pastebime, kad srautai vėl auga, šį pokytį lemia jau prasidėjusi prieškalėdinė prekyba ir artėjantis didžiųjų išpardavimų periodas“, – pasakojo Ž. Kulvinskis.

Paklaustas apie dovanas, Ž. Kulvinskis atsakė, kad populiariausi išlieka dovanų kuponai.

„Ne pirmus metus atliekame geidžiamiausių dovanų tyrimus, kurių metu apklausiame daugiau nei 1500 respondentų. Šiais metais absoliučiai populiariausia dovana daugelyje amžiaus kategorijų telpa į vokelį – tai dovanų čekis. Nors naudų programos dalyviams galioja 30 dienų grąžinimo garantija žmonės yra linkę dovaną išsirinkti patys“, – pasakojo projektų vadovas.

Vyrų geidžiamos dovanos išlieka panašios, tačiau moterys vis dažniau renkasi nešiojamus kompiuterius.

„Vyrai geidžiamiausiomis dovanomis įvardino žaidimų konsoles, televizorius, nešiojamuosius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus. Kitaip nei praėjusiais metais, vis mažiau moterų nori išmaniojo telefono ir prioritetą teikia naujam nešiojamajam kompiuteriui, o į geidžiamiausių dovanų topą patenka tuomet ir kokybišką kavą namuose darantys aparatai bei išmanūs dulkių siurbliai-robotai, kurie palaiko švarą namuose“, – pristatė Ž. Kulvinskis.

„Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas įvardijo kiek kitokias šaltuoju sezonu populiariausias prekes.

„Mūsų prekybos centro internete pardavimai rodo, kad rudens ir žiemos apsipirkimo sezono metu karaliauja pagrindinės žiemos ir dovanų prekių kategorijos. Tai – kvepalai, kosmetika, smulki buitinė technika, automobilinės prekės ir, žinoma, kalėdinės prekės.

Bene populiariausia prekybos centro internete kategorija, kurioje šiemet matome ypač didelį augimą, – kalėdiniai papuošimai. Panašu, kad žmonės jau pasiilgo puošti savo namus Kalėdoms“, – kalbėjo N. Mikalajūnas.

Įspėja apie dvigubai didesnius srautus

„Juodojo penktadienio“ metu pirkėjų srautas gerokai padidėja. Ž. Kulvinskis užsiminė, kad tai priklauso ir nuo prekės paklausos.

„Juodojo penktadienio išpardavimų metu paprastai fiksuojame dvigubą augimą, o kai kurių prekių grupių pardavimų augimas – dar didesnis. Be abejonės, augimas priklauso ir nuo pasiūlymų patrauklumo – nuolaidos dydžio ir prekės geidžiamumo“, – komentavo projektų vadovas.

Jis pabrėžė, kad norint įsigyti norimą prekę reiktų suskubti – jų gali nelikti per trumpiau nei valandą.

„Geidžiamiausios prekės gali būti išperkamos per kelioliką minučių. Nors juodojo penktadienio pasiūlymų atskleisti negaliu, bet galiu užtikrinti, kad iki pat Naujųjų metų mažesnių kainų ir platesnio prekių pasirinkimo jau tikrai nebus. Dėl to visiems, galvojantiems apie namų elektronikos dovanas, klientams rekomenduojame neatidėlioti Kalėdinių dovanų pirkimo paskutinėms dienoms, nes turėsite rinktis iš to, kas liko, o ne tai, ko norite“, – atkreipė dėmesį Ž. Kulvinskis.

N. Mikalajūnas papasakojo, kad „Juodasis penktadienis“ pritraukia itin didelį kiekį pirkėjų, jie dažnai įsigyja Kalėdines dovanas.

„Nors visas kalėdinės prekybos laikotarpis yra aktyvus, tačiau ne tik Lietuvoje, bet visose Baltijos šalyse ypatingai patraukliais pasiūlymais išsiskiria „Black Friday“ akcija. Įprasta, kad ji generuoja didžiausią pirkėjų srautą, kuris šokteli į viršų net 200 procentų. Apie 25 proc. pirkėjų aktyvumą augina ir 2 savaites iki „Black Friday“ vykdoma „Black Sales“ prekyba“, – kalbėjo N. Mikalajūnas. N. Mikalajūnas papasakojo, kad siekiama užtikrinti prekių buvimą parduotuvėse.

„Įtakos išankstinės prekybos aktyvumui turėjo ir pasiekusios žinios apie prekių judėjimo sunkumus pasaulyje, įvairių komponentų trūkumą. Žmonės skuba užsitikrinti, kad pageidaujamų prekių-dovanų sulauks laiku – tai aktualu tiek elektroninėms, tiek ir fizinėms parduotuvėms“, – paaiškino komunikacijos vadovas.

Jis taip pat rekomenduoja suskubti ir pirkėjus – Kalėdinėmis dovanomis reiktų pasirūpinti iš anksto.

„Tiek mes, tiek kiti prekybininkai, rekomenduojame neatidėlioti dovanų įsigijimo. Žinoma, dalis žmonių kaip ir kasmet atidės pirkinius iki paskutinės minutės ir lauks kalėdinio apsipirkimo piko. Stengsimės nenuvilti ir jų. Taikysime prekių pristatymo iki Kalėdų garantiją tam tikroms prekėms. Taigi net ir ilgai pirkinius atidėlioję klientai žinos, kurios dovanos, įsigytos prieš pat šventes, juos tikrai pasieks laiku“, – teigė N. Mikalajūnas.

Jam pritaria ir Ž. Kulvinskis. Iš anksto įsigijus dovanas, daugiau laiko liks artimiesiems.

„Šiais metais Kalėdines dovanas rekomenduojame įsigyti kuo anksčiau, nes yra didelė tikimybė, kad perkant dovanas paskutinėmis dienomis klientai turės rinktis iš to, kas liko. O ir anksčiau įsigytos Kalėdinės dovanos leis ne tik išvengti važinėjimo po pilnas pirkėjų parduotuves, stovėjimo eilėse, paskutines dienas skiriant malonioms veikloms ir buvimui su šeima“, – komentavo Ž. Kulvinskis.

Šiuo metu galimybės e. prekybos plėtrai visose Baltijos šalyse yra praktiškai neribotos. „Pigu.lt“ duomenimis, Lietuvoje e. pardavimai kol kas nesiekia net 10 procentų visų pardavimų, o Vakarų Europos valstybėse šis rodiklis jau viršija 20 procentų.

Nuolaidos ir kituose tinkluose

Dideles nuolaidas žada ir kiti prekybos tinklai. Prekybos centras „Akropolis“ skelbia teiksiantys „Juodai gerus pasiūlymus“.

Peržvelgus pasiūlymų sąrašą galima atkreipti dėmesį, kad dauguma parduotuvių žada 20–30 proc. nuolaidas. Didžiausios nuolaidos siūlomos „Aukso stiliuje“ (-50 proc. nuolaida auksinei grandinėlei su deimantiniu kryželiu), „Divo ir nandomuzi“ (Iki -50 proc. visoms prekėms), „Droge“ (Iki -50 proc. visoms prekėms), UAB „Praba“ (Iki -60 proc. visiems juvelyriniams dirbiniams) ir kitose parduotuvėse.

Įdomu tai, kad nuolaidas siūlo ir paslaugas teikiančios įmonės. „General Financing“ bankas iki pat metų pabaigos siūlo specialų pasiūlymą paskoloms nuo 5000 eurų. „West express“ lapkričio 22–28 dienomis siūlo specialius kelionių pasiūlymus.

„Senukai“ siūlo specialius pasiūlymus iš 23 sričių. Baldams siūlomos nuolaidos iki -37 proc., kvepalams ir kosmetikai iki -33 proc., šaldytuvams iki -27 proc., sporto įrangai iki -45 proc. Taip pat siūlomas nemokamas pristatymas į paštomatus ir 12 mėnesių nemokamas lizingas.

Taip pat yra pristatoma naujiena. Užsisakius prekes darbo dienomis iki 12 valandos, Vilniuje ir Kaune jos bus pristatytos dar tą pačią dieną iki 22 valandos.