Armonaitė po susitikimo su „European Energy“: projektai turi būti suderinti su visuomene

„Kiekvienas projektas turi būti suderintas su visuomene, su bendruomene, tai ir apie tai kalbėjomės“, – ketvirtadienį po susitikimo su Danijos atsinaujinančios energetikos kompanijos „European Energy“ vadovais BNS sakė A. Armonaitė.

„Aš suprantu gyventojų nerimą, tik pasakysiu, kad kalbant apie naujus projektus dar nėra nuspręsta dėl konkrečių lokacijų, kol kas vyksta procesas“, – pridūrė ministrė.

„European Energy“ neseniai pranešė investuosianti apie 400 mln. eurų į metanolio ir žaliojo vandenilio gamyklą Lietuvoje – dėl to nuogąstauja Kretingos rajono, kur yra viena potencialių naujos gamyklos vietų, bendruomenė.

Portalas TV3 skelbė, kad Kretingos rajono Darbėnų bei kitų apylinkių gyventojai yra sunerimę dėl galimų neigiamų statybų pasekmių. Jų teigimu, gamykla galėtų teršti ne tik orą, bet ir vandens telkinius, o vieta pasirinkta netinkama – esą sklypas yra per arti gyvenamųjų pastatų. Be to, būsima įmonė gali kelti pavojų žmonių sveikatai – ir labai nedideli pasklidusio metanolio kiekiai esą gali būti mirtini.

Žmonės taip pat piktinasi prastu informavimu – esą apie planus statyti gamyklą jie sužinojo tik prieš kelias dienas.

Su „European Energy“ vadovais A. Armonaitė teigė taip pat aptarusi bendrovės veiklą, bendradarbiavimo ir plėtros Lietuvoje galimybes.

„Kadangi Lietuva nori pasigaminti kuo daugiau atsinaujinančios energetikos, mums visada yra įdomu susitikti su tais investuotojais. (...) Įmonė bendrauja ir su mumis, ir su Energetikos ministerija. Mes iš savo pusės pristatėme tai, ką paprastai siūlome investuotojams – galimas paskatas ir bendradarbiavimą“, – teigė A. Armonaitė.

„Tai yra labai rimta įmonė, kuri šiuo metu jau dirba Lietuvoje, turi vėjo parkus, plečiasi Danijoje, nori plėstis Lietuvoje, tai norime jiems padėti tai daryti“, – pridūrė ministrė.

Anot jos, susitikime nebuvo kalbėta apie galimą „European Energy“ dalyvavimą sausį Lietuvos paskelbtame 2,4 mlrd. eurų preliminarios vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystymo konkurse.

A. Armonaitės teigimu, kalbėta apie kitus konkrečius bendrovės atsinaujinančios energetikos projektus, tačiau daugiau detalių ministrė nepateikė.

„European Energy“ vietą metanolio ir žaliojo vandenilio gamyklai parinkti numato 2025 metais, o pradėti veiklą – 2028 metais. Pasak bendrovės, tai bus galingiausia tokia gamykla Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

Be to, „European Energy“ vertina galimybes dalyvauti sausį Lietuvos paskelbtame 2,4 mlrd. eurų preliminarios vertės 700 megavatų (MW) galios antrojo vėjo parko Baltijos jūroje vystymo konkurse. Įmonė jame dalyvautų kartu su Norvegijos jūros vėjo jėgainių bendrove „Vargronn“.

Bendrovė skelbia Lietuvoje ketinanti investuoti apie 1,6 mlrd. eurų į daugiau nei 1,6 gigavato (GW) bendros galios vėjo ir saulės parkų statybas.