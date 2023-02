Apsipirkimas Lenkijoje: labiau apsimoka važiuoti patiems ar parsisiųsti prekes užsakius internetu?

Portalas tv3.lt pasidomėjo, kokiais būdais lietuviai dažniausiai vyksta apsipirkti į Lenkiją, kiek jiems kainuoja šios kelionės ir kiek atsieitų nupirktų prekių parsisiuntimas niekur toli neišvykstant.

Ir traukiniais, ir mikroautobusais

Dažniausiai lietuviai apsiperka netoli pasienio esančiuose Suvalkuose. Taip pat viena populiariausių krypčių ne tik apsipirkti, bet ir pramogauti, yra kiek tolėliau esanti Lenkijos sostinė Varšuva.

Pernai „Lietuvos geležinkelių“ paskelbtas maršrutas į Lenkija sulaukė didžiulio gyventojų susidomėjimo. Traukinys iš Vilniaus į Varšuvą, Krokuvą ir atgal vyksta kasdien.

REKLAMA

Bilietas iš Vilniaus į Varšuvą kainuoja 25 eurus, o į Krokuvą – 30 eurų.

„Lietuvos geležinkelių“ komunikacijos partnerė Kotryna Dzikaitė atkreipė dėmesį, kad tarptautiniu jungtiniu traukinių maršrutu Vilnius–Kaunas–Varšuva–Krokuva keleiviai dažniausiai vyksta tarp Vilniaus ir Varšuvos, Kauno ir Varšuvos bei Vilniaus ir Krokuvos.

REKLAMA

„Nuo 2022 m. gruodžio 11 d., kai startavo šis maršrutas, juo jau keliavo daugiau kaip 7,5 tūkst. žmonių.

Tuo metu į Suvalkus ir iš jų vyko mažiau nei 100 keleivių, t. y. vos 1 proc. visų pervežtų keleivių. Be to, net 88 proc. bilietų į šį maršrutą parduodama internetu arba per mobiliąją programėlę“, – skaičiavo įmonės atstovė.

Tačiau gyventojai pastebi, kad traukiniu nepatogu vykti apsipirkti į Suvalkus ar Balstogę. Nuvykus į šiuos miestus, grįžti traukiniu būtų galima tik kitą dieną.

REKLAMA

Bilietas iš Vilniaus į Suvalkus kainuoja 16 eurų, o į Balstogę – 18 eurų.

Anot K. Dzikaitės kol kas traukinio maršruto keisti neplanuojama.

„Šiuo maršrutu pirmiausia užtikrinamas susisiekimui tarp dviejų porų didžiųjų Lietuvos ir Lenkijos miestų, o traukiniai juo kursuoja kasdien. Keleivių vežimo bendrovė „nuolat analizuoja keleivių srautus. Atsižvelgiant į juos, šiemet maršruto reisus ir toliau planuojama tęsti pagal dabartinį tvarkaraštį“, – teigė įmonės atstovė.

REKLAMA

REKLAMA

Tuo metu mikroautobusais keleivių ir siuntų pervežimo paslaugas teikiančios įmonės tikina, kad vykti vien tik į Lenkiją joms neapsimoka.

Joms Lenkija tik tranzitinė šalis, kurią tenka pervažiuoti, vykstant į Vokietiją, Prancūziją ar kitas Europos šalis.

Štai vietos bendrovės Veža.lt atstovė teigė, kad keleiviams net neapsimoka vykti į Lenkiją mikroautobusu.

„Tokia kelionė žmonėms atsieitų tik šiek tiek mažiau nei į Vokietiją. Todėl su mūsų įmone važiuoti į Lenkiją neapsimoka. Bet kartais žmonės važiuoja, jeigu neranda maršruto tam tikru laiku į tam tikrą Lenkijos miestą“, – sakė įmonės atstovė.

REKLAMA

Pirkiniai iš Lenkijos (8 nuotr.) Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. +4 Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr. Pirkiniai iš Lenkijos. Skaitytojos nuotr.

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pirkiniai iš Lenkijos

Kelionė į Suvalkus autobusu įmanoma tik kartu su nakvyne

Dar į Lenkiją galima nuvykti ir autobusu. Keliones į Lenkijos miestus vykdo keletas tarptautinio susisiekimo bendrovių. Viena jų „Lux Express“.

Šios įmonės autobusais galima nuvykti į Suvalkus ir Varšuvą. Autobusai į šiuos miestus kasdien vyksta du kartus. Į Suvalkus bilietas kainuoja 20 eurų, o į Varšuvą – 24 eurus.

Tačiau autobusu nuvykti į Suvalkus apsipirkti irgi nepavyktų. Maršruto laikas sudėliotas taip, kad iš Vilniaus į Suvalkus autobusas anksčiausiai išvyksta 14.35 val. Ir Lenkijos mieste jis būna 17.20 val. Tuo metu iš Suvalkų paskutinis autobusas į Vilnių išvyksta 16.50 val.

REKLAMA

Taip pat į Suvalkus ir Varšuvą galima vykti ir kitos bendrovės „Ecoline“ autobusais.

Su šia bendrove bilietai kainuos mažiau, iš Vilniaus į Suvalkus 16 eurų, o į Varšuvą – 30 eurų. Tačiau tą pačią dieną nuvažiuoti į Suvalkus, apsipirkti ir vėl grįžti neišeitų, nes autobusų maršrutai į ir iš Suvalkų vėl prasilenkia.

Taip pat į Varšuvą ir Suvalkus galima vykti ir „Flixbus“ autobusais. Bilietas į Suvalkus priklausomai nuo pasirinkto laiko ir dienos kainuoja 11,99–24,99 euro. Tuo metu į Varšuvą – 16,99–27,99 euro.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo autobusu anksčiausiai į Suvalkus atvykti galima 10.27 val. Tačiau atgal autobusas vyksta vėl tik kitą dieną.

Taigi, planuojant į Suvalkus vykti autobusu ir ten apsipirkti, tektų ieškoti nakvynės. Nakvynė Suvalkuose atsieitų nuo 20 eurų iki 150 eurų. Tad iš viso tokia kelionė kartu su autobuso bilietais gali atsieiti nuo 45 iki 175 eurų.

Prekių siuntimas iš Lenkijos į Lietuvą

Visgi apsipirkti Lenkijoje įmanoma ir niekur neišvykus iš namų.

Prekių atvežimo paslaugas teikiančios įmonės wepack.lt vadovė Indrė Prichockaitė pasakojo, kad Lenkijos internetinėse parduotuvėse galima rasti daug pigesnių prekių nei Lietuvoje.

REKLAMA

„Tačiau daugelis jų, prekių nesiunčia į Lietuvą, o jeigu tai ir daro, tarptautinė siunta pasidaro per brangi. Naudodamiesi mūsų paslaugomis gyventojai siuntas gali parsisiųsti kur kas pigiau.

Bet kaip viskas vyksta? Žmonės užsiregistruoja mūsų tinklapyje ir gauna adresą, kuriuo gali užsisakyti prekes. Taip pat gauna ir pirkėjo kodą, pagal kurį identifikuojame pirkėjus. Taip žinome, kam kokios prekės priklauso“, – pasakojo įmonės vadovė.

REKLAMA

Ji tikino, kad apsipirkti Lenkijos elektroninėse parduotuvėse taip pat paprasta, kaip ir Lietuvos parduotuvėse.

„Pirkėjai patinkančias prekes susideda į prekių krepšelį ir nurodo mūsų adresą. Kai prekės atvyksta į mūsų sandėlį Lenkijoje, mes kitą dieną jas jau atsivežame į Lietuvą. Tada pirkėjai apmoka prekės atvežimą ir prekes pristatome paštomatu, užsakome kurjerį į namus arba jas galima atsiimti tiesiog mūsų sandėlyje Vilniuje.

REKLAMA

REKLAMA

Atvežimo kaina priklauso nuo svorio. Siuntos, iki 1 kg svorio atvežimas, kainuoja 2,29 euro, dar papildomai reikia mokėti už siuntimą paštomatu ar kurjeriu. Kuo siunta sunkesnė, tuo jos atvežimo kaina būna didesnė“, – pasakojo I. Prichockaitė.

Įmonės tinklapyje nurodyta, kiek atsisiųsti kainuoja ir sunkesnes siuntas. Pavyzdžiui, 5 kg siuntos atsiuntimas kainuoja 4,34 euro ir papildomai reiktų sumokėti 2,49 euro už paštomato arba 4,79 euro už kurjerio paslaugas. 10 kg siuntos atsiuntimas kainuotų 6,84 euro ir papildomai tektų sumokėti 2,49 euro už paštomato paslaugą arba 6,49 euro už kurjerio paslaugą.

Siuntas viršijančias 35 kg pristato tik kurjeris. Tokios siuntos atsiuntimas su kurjerio paslauga kainuotų 35,88 euro.