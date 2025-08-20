„Aplan“ nepavyko užginčyti Vilniaus oro uosto atvykimo terminalo projektuotojo konkurso rezultatų

Šiaulių apygardos teismas rugpjūčio 19 dieną atmetė antroje vietoje likusios Lietuvos bendrovės „Aplan“ skundą dėl konkurso pasiūlymų eilės panaikinimo.
„Konkursą vertinę ekspertai, priėmę sprendimą laimėtoju paskelbti trečiąjį asmenį („Zaha HadidArchitects“ – BNS), savo pareigas atliko kvalifikuotai ir teismas neturi jokių pretenzijų jų išvadoms“, – pranešė teismas, kurio sprendimas gali būti skundžiamas.
„Aplan“ teismui teigė, kad „Zaha HadidArchitects“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų, dėl to ji LTOU pateikė pretenziją, tačiau pastaroji sprendimo dėl pasiūlymo eilės nepanaikino.
Tuo metu teismas konstatavo, kad „Zaha Hadid Architects“ pasiūlymas atitinka visus konkurso reikalavimus.
LTOU birželio pabaigoje pranešė, jog naująjį atvykimo terminalą turėtų projektuoti būtent „Zaha HadidArchitects“, kuriai iš penkių geriausių projektų skirta pirmoji vieta.
Konkursui idėjas pateikė 11 Lietuvos ir užsienio architektų, o tarp penkių geriausių, be „Aplan“, taip pat pateko Lietuvos bendrovės „Implint Architects“, „Baltic Engineers“ bei Italijos „One Works“.
Terminalo statybos rangovo atranką planuojama skelbti 2027 metų pradžioje, o terminalą pastatyti iki 2029-ųjų.
