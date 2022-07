„Amber Grid“: Lietuvoje dujų suvartojimas mažėja, tačiau dujų importuojame daugiau

Dėl įtemptos padėties dujų rinkoje – aukštų kainų ir itin didelės paklausos – dujų vartojimas Lietuvoje pastarąjį pusmetį mažėjo. Per šešis mėnesius Lietuvoje buvo suvartota 9,6 TWh dujų – 35 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai dujų poreikis buvo 14,7 TWh dujų, antradienį pranešė „Amber Grid“.

Dujotiekių jungtimi į Latviją kitų Baltijos šalių ir Suomijos poreikiams bei dujų saugojimui Inčukalnio požeminėje dujų saugykloje buvo perduota 7,8 TWh dujų – 14 kartų daugiau.

„Šiuo metu tranzitu per Lietuvą iš Klaipėdos SGD terminalo aprūpinamos Latvijos, Estijos bei Suomijos dujų rinkos ir dedamos dujos į Latvijos dujų saugyklą. Dėl šių priežasčių jungtis su Latvija yra išnaudojama maksimaliai. Dujos iš SGD terminalo keliauja ir į Lenkiją, kur per gegužę-birželį buvo perduota tris kartus daugiau dujų nei per ją importuota“, – pranešime sakė „Amber Grid“ komercijos direktorius Vytautas Ruolia.

Gegužę pradėjus veikti naujajai dujotiekių jungčiai tarp Lietuvos ir Lenkijos – GIPL – iki liepos buvo perduota 1,5 TWh dujų, o GIPL jungtimi į Lietuvą perduota 0,5 TWh.

Pasak „Amber Grid“, šiemet Klaipėdos SGD terminalas tapo svarbiausiu dujų tiekimo šaltiniu Lietuvai ir Baltijos šalims. Pirmąjį pusmetį iš terminalo buvo patiekta 13 TWh dujų arba 68 proc., iš Latvijos – 2,5 TWh arba 13 proc., o iš Baltarusijos per sausį-kovą – 3,1 TWh arba 16 proc. viso dujų kiekio, skirto Lietuvos, Baltijos šalių ir Suomijos vartotojams.

Nuo balandžio Lietuvai nutraukus rusiškų dujų importą, per Lietuvos-Baltarusijos jungtį transportuojamos tik Karaliaučiui skirtos dujos. Dujų tranzitas į Karaliaučiaus sritį per pirmąjį šių metų pusmetį siekė 13,3 TWh – 4 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, kai per Lietuvą tranzitu į Karaliaučių buvo perduota 13,8 TWh dujų.

96,58 proc. „Amber Grid“ akcijų priklauso Energetikos ministerijos valdomam holdingui „Epso-G“.