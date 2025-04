„Amazon“ neigia planavusi pradėti vartotojams rodyti Trumpo muitų įtaką kainoms

„Amazon“ paneigimas pasirodė tokią idėją pasmerkus Baltiesiems rūmams.

„Komanda, valdanti mūsų itin pigių kainų parduotuvę „Amazon Haul“, svarstė idėją nurodyti tam tikrų produktų importo mokesčius. Tai niekada nebuvo patvirtinta ir nebus daroma“, – sakė „Amazon“ atstovas spaudai Timas Doyle'as.

Anksčiau antradienį internetinis politinis leidinys „Punchbowl News“, cituodamas informuotą asmenį, pranešė, kad „Amazon“ netrukus pradės rodyti, „kiek Trumpo muitai padidina kiekvieno produkto kainą“.

Baltieji rūmai netruko pareikšti pasipiktinimą dėl tokių pranešimų, o spaudos sekretorė Karoline Leavitt pavadino tai „priešišku ir politiniu „Amazon“ veiksmu“.

„Kodėl „Amazon“ to nepadarė, kai Bideno administracija padidino infliaciją iki aukščiausio lygio per 40 metų?“ – klausė ji per spaudos konferenciją Vašingtone.

Nustatė 10 proc. bazinę muito normą

Sausį pradėjęs eiti pareigas D. Trumpas daugumai šalių nustatė 10 proc. bazinę muito normą, o dešimtims šalių – didesnius muitus, tačiau vėliau 90 dienų laikotarpiui paskelbė padidintų muitų taikymo pertrauką, kad būtų galima surengti prekybos derybas.

Baltieji rūmai taip pat nustatė griežtus muitus Kinijai ir papildomas priemones konkretiems sektoriams, o Pekinas ėmėsi taikyti atsakomuosius muitus JAV prekėms.

D. Trumpo veiksmai jau pradeda daryti poveikį įmonėms Jungtinėse Valstijose.

Antradienį siuntų pristatymo milžinė UPS pranešė, kad šiemet planuoja visame pasaulyje panaikinti 20 tūkst. darbo vietų, ir tai siejama su mažesniu „Amazon“, didžiausios bendrovės klientės, siuntų skaičiumi.

UPS vadovė Carol Tome sakė, kad įmonė, kuri 2024 metų pabaigoje turėjo apie 490 tūkst. darbuotojų, imasi šių veiksmų, kad pertvarkytų savo veiklą reaguodama į „besikeičiančią prekybos aplinką“.