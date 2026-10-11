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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Alimentų nemokantiems tėvams siūlo naują kirtį

2026-10-11 13:33 / šaltinis: BNS / aut.
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šaltinis: BNS / aut.
2026-10-11 13:33
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Ministrų kabinetas pritaria siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą vaikų išlaikyti vengiantiems asmenims, tačiau siūlo projektą tobulinti.

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Ministrų kabinetas pritaria siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą vaikų išlaikyti vengiantiems asmenims, tačiau siūlo projektą tobulinti.

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Teisingumo ministerijos siūlymu, tokia Vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Gegužę parlamentarai po pateikimo pritarė atitinkamiems socialdemokrato Dariaus Razmislevičiaus pateiktiems siūlymams.

Ministrų kabinetas siūlo pritarti Medžioklės įstatymo bei Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimų tikslams, tačiau juos tobulinti, atsižvelgiant į Vyriausybės pastabas.

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Jos vertinimu, ribojimai turėtų būti siejami su objektyviu ir teisiškai aiškiu kriterijumi – leidimai nebūtų išduodami fiziniam asmeniui, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas tyčia vengęs vykdyti teismo sprendimą ar nutartį išlaikyti vaiką, mokėti priteistas lėšas ar teikti kitą būtiną materialią paramą, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

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„Asmuo, negavęs leidimo laikyti ginklus, neįgyja teisės jų įgyti ir nešiotis, todėl asmens teisės įgyti ginklus klausimas turi būti sprendžiamas leidimų išdavimo etape“, – teigiama išvadoje.

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Siūlomas reguliavimas kartotų jau galiojančias baudžiamosios teisės nuostatas

Kaip rašė BNS, parlamentaras siūlo už vengimą vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo taikyti administracinę atsakomybę ir riboti kai kurias specialiąsias teises, įskaitant leidimą ginklui, žvejybai.

Administracinei nuobaudai siūloma nepritarti, kadangi atsakomybė už vengimą vykdyti teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo jau numatyta Baudžiamajame kodekse, o jos taikymo ribos apibrėžtos teismų praktikoje.

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Vyriausybės vertinimu, siūlomas reguliavimas kartotų jau galiojančias baudžiamosios teisės nuostatas ir švelnintų atsakomybę už vengimą išlaikyti vaikus, nes valstybė už tokią veiką jau taiko baudžiamąją atsakomybę.

Raginama nepritarti ir Mėgėjų žvejybos įstatymo pataisoms, nes teisės įsigyti žvejybos leidimą ribojimas žmonėms, nevykdantiems pareigos išlaikyti vaiką, nederėtų su galiojančiais įstatymais, būtų neproporcingas ir galėtų pažeisti asmenų lygiateisiškumą.

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Be to, žvejybos leidimus išduoda skirtingos institucijos ir įmonės, todėl nebūtų galima užtikrinti, kad prieš išduodant leidimą būtų patikrinta, ar žmogus nėra teismo pripažintas vengęs išlaikyti vaiką. Dėl to tokį ribojimą praktiškai būtų sunku arba neįmanoma įgyvendinti.

Nepaisant to, parlamentarai ketvirtadienį po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų pataisai, kad mėgėjų žvejybos leidimas būtų neišduodamas ar jo galiojimas sustabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl vaiko išlaikymo, dėl aplinkai padarytos žalos ar atlyginti nusikalstamos veikos padarytą žalą.

indeliai.lt

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