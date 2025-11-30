 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Akmenės valdžia nusprendė: už 125 tūkst. eurų atnaujins Jurakalnio pažintinį taką

2025-11-30 15:56 / šaltinis: BNS
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 15:56

Akmenės valdžia už 125 tūkst. eurų planuoja atnaujinti Ventos regioniniame parke, šalia žmonių lankomo Papilės miestelio, kur palaidotas Simonas Daukantas, besidriekiantį Jurakalnio geologinį pažintinį taką.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

0

Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Birutė Navickienė BNS teigė, kad projektą planuojama įgyvendinti 2026–2027 metais.

„Bus tvarkomas esamas takas, sudaromos sąlygos privažiuoti automobiliu, įrengta stovėjimo aikštelė“, – BNS sakė B. Navickienė. 

Rajono tarybai pritarus takas būtų ne tik atnaujintas, bet pratęstas 120 metrų. Be to, būtų įrengti suolai, medinė pavėsinė, šiukšliadėžės, dviračių stovai, informacinis ir nuotraukų stendai bei suolai su stalais.

Papilės miestelio bendruomenės pirmininkas Karolis Krancas BNS sakė, kad tako pratęsimas yra svarbus – išeitų vientisas maršrutas lankytojams, kurių į Papilę atvyksta nemažai.

„Žmonių lankosi nemažai, su ekskursijomis atvažiuoja, Papilėje yra Simono Daukanto laidojimo vieta, daugiakamienė liepa, todėl miestelis pritraukia lankytojų. Yra pažintinis takas, bet dalies jo įrengimo trūksta“, – teigė K. Krancas.

Pažeistos tako medinės dalys

Anot jo, dabar tako medinės dalys – laiptai, turėklai – yra pažeistos, jas atnaujinus objektą galėtų lankyti daugiau žmonių. 

„Šiuo metu trūksta ir tokios kaip poilsio zonos – eini, o kur prisėst nelabai yra (...). Manau, kad maršruto lankomumas padidės“, – BNS sakė K. Krancas. 

Planuojama, kad visa projekto vertė sieks 125 tūkst. eurų, iš kurių 50 tūkst. eurų būtų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, o 75 tūkst. eurų – iš savivaldybės biudžeto. 

Kaip skelbiama savivaldybės tinklapyje, Jurakalnio geologinis pažintinis takas yra keturių kilometrų ilgio žiedinės formos maršrutas. Juo keliaujant galima aplankyti garsiausias Papilės lankytinas vietas – S. Daukanto muziejų, paminklą ir kapą, Papilės Šv. Juozapo bažnyčią, piliakalnius bei žymųjį gamtos paminklą – penkiolikakamienę liepą.

Takas prasideda prie 15 metrų aukščio Jurakalnio apžvalgos bokšto, kurio forma primena gėlės žiedą, jis pagamintas iš medžio ir metalo, taip siekiant sutapatinti konstrukciją su supančia aplinka.

