„airBaltic“ žiemos sezono metu skraidins į Agadirą

Agadiras yra nuostabus pakrantės miestas pietinėje Maroko dalyje, garsėjantis saulėtu oru, kvapą gniaužiančiais paplūdimiais ir gyvybinga kultūra. Šiltas klimatas ir įvairios lauko pramogos, įskaitant banglenčių sportą ir žygius pėsčiomis, daro šį miestą patraukliu keliautojams, norintiems žiemą pabėgti nuo šalto klimato. Be to, Agadiras nuo Marakešo nutolęs vos per tris valandas kelio, todėl atvykę į vieną vietą ir išvykę iš kitos lankytojai gali pratęsti kelionę ir pamatyti dar daugiau.

Pirmasis skrydis naujuoju maršrutu numatytas lapkričio 4 d. Numatoma, kad skrydis į Agadirą truks 5 valandas ir 45 minutes, o atgal – 5 valandas ir 30 minučių. Iš Vilniaus vykstantys keleiviai Agadirą lengvai pasieks per didžiausią „airBaltic“ bazę Rygoje.

Skrydžiai į Marakešą ir atgal planuojami antradieniais ir šeštadieniais, o skrydžiai į Agadirą ir atgal bus vykdomi kiekvieną šeštadienį. Pridėjusi šį naują maršrutą, bendrovė toliau plečia savo skrydžių pasiūlą ir siūlo keliautojams įvairias kryptis.

Kaip jau buvo pranešta, „airBaltic“ paskelbė artėjančio žiemos sezono skrydžių tvarkaraštį. Aviakompanija pradeda 11 naujų maršrutų iš Baltijos šalių ir Tamperės (Suomija) bei pasiūlys apie 80 maršrutų savo tinkle, kurie sujungs Rygą su kitais regiono miestais. Tai didžiausias „airBaltic“ istorijoje naujai pridėtų maršrutų skaičius per žiemos sezoną.

Nuo šiol beveik visus naujus maršrutus patraukliausiomis kainomis galima užsisakyti „airBaltic“ interneto svetainėje www.airbaltic.com. Pirmoji naujų žiemos sezono krypčių pardavimo kampanija prasidės gegužės 16 d.

„airBaltic“ iš Vilniaus, Rygos, Talino ir Tamperės skraidina daugiau nei 70 krypčių, Europoje, Skandinavijoje, NVS ir Artimuosiuose Rytuose. Visą „airBaltic“ skrydžių tvarkaraštį ir bilietus galima rasti bendrovės tinklalapyje www.airbaltic.com.