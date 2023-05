Iš Vilniaus – tiesioginiai skrydžiai į Dubajų, Briuselį, Tenerifę, Turiną

Šios kryptys siūlomos šalyje sparčiai augant keleivių srautams, sako Lietuvos oro uostų maršrutų plėtros vadovas Tomas Zitikis.

„Keleivių srautai iš Lietuvos oro uostų sparčiai auga ir šiais metais jau turėtų priartėti prie priešpandeminio lygio“, – pranešime teigė jis.

Tiesioginius skrydžius į Briuselį (keturis kartus per savaitę) ir Tenerifę (du kartus per savaitę) „AirBaltic“ pradės spalio pabaigoje, į Dubajų – lapkritį (du kartus per savaitę), o į Turiną – gruodį (kartą per savaitę).

„Air Baltic“ tinklo plėtros viceprezidentas Mantas Vrubliauskas sako, kad naujos kryptys iš Vilniaus yra dalis bendrovės plėtros.

Susisiekimo ministras Marius Skuodis anksčiau teigė, kad artimiausiu metu Latvijos oro bendrovei bus suteiktas paskirtojo oro vežėjo statusas skrydžiams į Dubajų.

Šiuo metu Lietuvos oro uostai siūlo daugiau kaip 80 skrydžių maršrutų. Keleiviai, vykstantys per Vilniaus oro uostą, vasaros sezonu gali pasiekti beveik 50 krypčių, Kaune siūloma beveik 30, Palangoje – penkios kryptys.

Šiuo metu iš Lietuvos reguliariai skraidina 12 oro bendrovių, iš kurių 9 yra tradicinės ir trys – žemų kaštų.