TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

50 mln. eurų investicijas planuojančiai „Wellgem Biopharma“ – turto areštas

2025-09-16 07:34 / šaltinis: BNS
2025-09-16 07:34

Biologinių preparatų gamybos technologijų kūrimo bendrovei „Wellgem Biopharma“, Kaune planuojančiai 50 mln. eurų investicijas, pritaikytas 2,59 mln. eurų turto areštas, skelbia portalas „Verslo žinios“.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

Vieno iš įmonės akcininkų Giedriaus Žundos teigimu, tai įmonės planų nekeičia. 2026 metais „Wellgem Biopharma“ yra numačiusi paleisti bandomąją gamybą, o 2027 metais judėti prie didesnės apimties gamybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieškinį investuotojai pateikė laboratorine ir medicinine įranga bei priemonėmis prekiaujanti „Biotecha“. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 2,59 mln. eurų vertės turtą, pinigines lėšas. Bylos detalių „Biotechos“ vadovas ir akcininkas Arūnas Sinkevičius nekomentavo.

BNS pernai rašė, kad „Wellgem Biopharma“ į biotechnologijų gamybos įmonę Kaune investuos 50 mln. eurų, per kelerius metus ji žada įdarbinti daugiau nei 100 specialistų. Naują gamyklą ji kuria Aleksoto inovacijų pramonės parke „Alex“ bei taps pirmąja čia įsikūrusia bendrove.

