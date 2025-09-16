50 mln. eurų investicijas planuojančiai „Wellgem Biopharma“ – turto areštas

Vieno iš įmonės akcininkų Giedriaus Žundos teigimu, tai įmonės planų nekeičia. 2026 metais „Wellgem Biopharma“ yra numačiusi paleisti bandomąją gamybą, o 2027 metais judėti prie didesnės apimties gamybos.
Ieškinį investuotojai pateikė laboratorine ir medicinine įranga bei priemonėmis prekiaujanti „Biotecha“. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 2,59 mln. eurų vertės turtą, pinigines lėšas. Bylos detalių „Biotechos“ vadovas ir akcininkas Arūnas Sinkevičius nekomentavo.
BNS pernai rašė, kad „Wellgem Biopharma“ į biotechnologijų gamybos įmonę Kaune investuos 50 mln. eurų, per kelerius metus ji žada įdarbinti daugiau nei 100 specialistų. Naują gamyklą ji kuria Aleksoto inovacijų pramonės parke „Alex“ bei taps pirmąja čia įsikūrusia bendrove.
