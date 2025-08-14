„2go“ lauko ekranų tinklą papildė dar viena ryški reklamos medija – lauko ekranas uostamiestyje

Lauko ekranas „Centras“ – matoma reklama Klaipėdos centre
Lauko ekranas miesto centre – tai į dinamišką miesto šurmulį įsiliejanti, bet tuo pačiu dėmesį atkreipianti, moderni reklamos medija, pasiekianti miesto gyventojų ir svečių auditoriją.
„Centras“ – tai naujas „2go“ lauko ekranų tinklą papildęs ekranas, esantis ant populiaraus viešbučio „Amberton Hotel Klaipėda“ fasado, Naujojo Sodo ir H. Manto gatvių sankirtoje. Įrengtas ant pastato, lauko ekranas įsilieja į miesto kraštovaizdį ir transliuoja ryškią, aukštos kokybės reklamą.
Reklama, transliuojama ekrane, matoma pėstiesiems ir transporto priemonių keleiviams, vykstantiems Naujojo Sodo, H. Manto, Liepų gatvėmis. Ekrano lokacija – optimali, kadangi yra netoliese daugelio žymiausių uostamiesčio centro objektų, šalia jaukaus Klaipėdos senamiesčio. Tai liudija ir vidutinis kontaktų skaičius per savaitę – daugiau nei 360 tūkstančių.
Optimalios sąlygos reklamai Klaipėdoje – taip galima apibūdinti „2go“ lauko ekranų tinklą papildžiusį ekraną „Centras“.
„2go“ lauko ekranų tinklas: laikas būti matomam
Ne tik uostamiestyje, bet ir kituose Lietuvos didmiesčiuose ir miesteliuose „2go“ lauko ekranų tinklas siūlo aukščiausios kokybės lauko ekranus – Jūsų matomai reklamai. Tai atsakingai atrinktos ekranų vietos, užtikrinančios maksimalų matomumą, ryški, aukštos rezoliucijos reklamos medija ir inovatyvūs sprendimai, tokie kaip pirmieji ir vieninteliai tokie Lietuvoje, dvipusis ir tripusis lenktos formos ekranai.
„2go“ gali padėti įgyvendinti didelei auditorijai matomas, kokybiškas ir ryškias reklamos kampanijas – ir miesto, ir šalies, ir tarptautiniu mastu. „2go“ lauko ekranų tinklas siūlo lauko ekranus visose Baltijos šalyse – Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose.
Dabar – puiki proga suplanuoti šiandieniniame informacijos triukšme išsiskiriančią reklamą, kadangi „2go“ lauko ekranų tinklas reklamos transliacijoms taiko nuolaidas net iki 85 %. Jūsų vasaros, rudens ar žiemos reklamos kampanijos – už specialią kainą.
„2go“ – laikas būti matomam.
Lauko ekranas Klaipėdoje „Centras“ https://www.2go.lt/ekranai/klaipeda/ekranas-centras.html.
Straipsnį parengė: „OWEXX“.
