Žydų menorą užgesinusiam Lenkijos politikui prokuroras iškėlė bylą

Kasmet Seime tradiciškai švenčiama žydų šviesos šventė Chanuka, kuria parodoma, kad Lenkija priima visas religijas. Tuo taip pat pagerbiama šalies žydų bendruomenė, kuri Antrojo pasaulinio karo metais nacistinei Vokietijai okupavus Lenkiją buvo didžiąja dalimi išnaikinta.

Tačiau antradienį Lenkijos kraštutinių dešiniųjų įstatymų leidėjas Grzegorzas Braunas, kuris praeityje yra paskelbęs antisemitinių pareiškimų, nusprendė demonstratyviai sutrikdyti šią tradiciją.

Jis griebė gesintuvą ir priėjęs prie Chanukos menoros apipurškė jos žvakes bei visą Seimo salę.

„Varšuvos prokuratūra ex officio pradėjo tyrimą dėl vakarykščių įvykių Lenkijos Respublikos Seime, kuriuose dalyvavo deputatas“, – trečiadienį naujienų agentūrai PAP sakė Varšuvos prokuratūros atstovas spaudai Szymonas Banna (Šimonas Bana).

„Atliekami procedūriniai veiksmai, kurių metu renkami įrodymai“, – pridūrė jis.

Seimo pirmininkas Szymonas Holownia po incidento pašalino G. Brauną iš antradienio posėdžio ir paskelbė sesijos pertrauką, atidėdamas balsavimą dėl pasitikėjimo naująja Donaldo Tusko vyriausybe. Vėlai antradienį D. Tusko ministrų kabinetas balsavimą laimėjo, o jis pats trečiadienį buvo prisaikdintas premjeru.

Antradienį Seimo prezidiumas nubaudė G. Brauną, trims mėnesiams per pusę sumažindamas jo atlyginimą ir šešiems mėnesiams atimdamas visus dienpinigius. Prezidiumas įgaliojo Seimo kanceliariją pateikti prašymą prokuratūrai.

Lenkijos vyriausiasis rabinas Michaelis Schudrichas ir chasidų rabinas, vienos didžiausių pasaulio žydų religinių organizacijų „Chabad-Lubavitch“ pirmininkas Lenkijoje Shalomas Ber Stambleris į šį incidentą sureagavo laiške Sz. Holowniai.

„Daugelį metų per Chanukos šventę Lenkijos Seimas priimdavo žydų bendruomenės atstovus. Įvairių politinių pažiūrų pirmininkai ir parlamentarai vienas po kito prisijungdavo prie bendro šventimo, kurio dėmesio centre yra šviesa – išminties, tolerancijos ir susiskaldymą pranokstančios vienybės simbolis. Tai, kas įvyko vėliau, dar labiau sukrėtė“, – rašė jie.

Rabinai padėkojo Sz. Holowniai ir Lenkijos įstatymų leidėjams už incidento pasmerkimą, tačiau teigė, kad žinia, kuri pasklido po pasaulį, sužlugdys ilgametes pastangas įtvirtinti Lenkijos, kaip tolerantiškos ir atviros įvairovei šalies, įvaizdį.

„Prašome pirmininko leisti rytoj vėl uždegti žvakes [...]. Ši situacija reikalauja veiksmų dabar, o ne kitais metais, kitos Chanukos proga. Chanukos šventė mus moko, kad net maža šviesa gali išsklaidyti didelę tamsą. Tačiau, norėdami veiksmingai kovoti su blogiu ir neapykanta, turime atkakliai palaikyti šią šviesą“, – rašė jie.

„Kartu privalome taikiai pasipriešinti antisemitiniams ir agresyviems veiksmams. Vienintelis mūsų šansas yra nugalėti blogį gėriu“, – užbaigė rabinai.

Chanuka – tai aštuonias dienas trunkanti žydų šviesos šventė, skirta Jeruzalės atgavimui 164 m. pr. m. e. paminėti. Jos metu uždegamos žvakės ant menorų – apeiginių žvakidžių.

