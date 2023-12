Skandalas Lenkijoje: parlamento narys išniekino žydų šventę

Toks jo išsišokimas greitai išplito viešojoje erdvėje ir supykdė šalies bei Izraelio politikus.

Lenkijos parlamento pirmininkas Szymonas Hołownia pasmerkė tokį akibrokštą ir nurodė, kad imsis veiksmų prieš parlamento narį, nusitaikiusį į žydų šventę

„To niekada neturėjo įvykti“, – žurnalistams sakė jis po to, kai liepė G. Braunui palikti posėdį.

Parlamento darbas buvo sustabdytas.

Izraelio ambasadorius Lenkijoje Yacovas Livne sureagavo į incidentą Lenkijos parlamente, kai kraštutinių dešiniųjų parlamento narys, panaudojęs gesintuvą, užgesino menorą.

„Gėda“, – rašė jis.

SHAME. A Polish Parliament member just did this. Few minutes after we celebrated Chanukah there. https://t.co/Zap03waB6k