Žūtbūtinis mūšis dėl vieno Ukrainos taško – rusai atakuoja jį 9 kryptimis

V. Zalužno teigimu, Rusija Luhansko srities šiaurėje sutelkė savo pagrindines smogiamąsias pajėgas.

„Puolimas vykdomas iš pietų į šiaurę Popasnos-Kamyševacho kryptimis ir toliau iki Lysyčansko, Popasnos-Mykolajivkos, Popasnos-Berestovo, iš šiaurės į pietus Bogorodičnojės-Slovjansko, Iziumo-Slovjansko, žemiau – Popasnos-Svetlodarsko kryptimis, iš rytų į vakarus kryptimi Sjevjerodoneckas-Lysyčanskas, taip pat Metelkino, Toškovkos-Kamyševachos kryptimis“, – „Facebook“ paskelbė V. Zalužnas.

Severodonetsk is a key point in defense system of Luhansk region



The invaders in the north of Luhansk region have concentrated their main strike forces. They are trying to attack simultaneously in 9 directions.



Commander-in-Chief of the AFU Valery Zaluzhny



