Arestovyčius apie JAV sprendimą: privers rusus jaustis labai nemaloniai, bet reikia daugiau

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pranešė, kad JAV skirs Ukrainai papildomą vieno milijardo vertės paramą ginkluote. Planuojamų Ukrainai siųsti ginklų sąraše yra 18 155 mm haubicų.

Šį sprendimą O. Arestovyčius įvertino „Feygin live“ laidoje.

Jo nuomone, tiek haubicų pakanka, kad Rusijos kariams būtų labai nemalonu, tačiau Ukrainai reikia daugiau.

„Ar daug, ar mažai? Na, kad rusų kariams būtų labai nemalonu, iš esmės to pakanka. Tai leis jums laimėti kontratakos ugnį ir nukauti rusų grupuotės užnugarį viena ar dviem kryptimis 1,3 tūkst. km fronte. Net trys išrikiuoti automobiliai yra didelė bėda puolėjams ar gynėjams, jei mes einame į puolimą“, – kalbėjo jis.

Vis dėlto O. Arestovičius teigė nemanantis, kad toks kiekis atitinka Ukrainos poreikius.

„Realiai mums jų reikia du ar tris kartus daugiau, mažiausiai du kartus daugiau. Galbūt jie suteiks mums daugiau“, – sakė jis.

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį paskelbė apie naują ginklų ir šaudmenų paketą Ukrainai, per pokalbį su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dar kartą patvirtinęs Vašingtono paramą Kyjivui, kovojančiam prieš Rusijos invaziją.

Į 1 mlrd. dolerių (962 mln. eurų) vertės paketą įtraukta daugiau artilerijos, pakrančių priešlaivinės gynybos sistemų ir šaudmenų artilerijai bei pažangioms raketų sistemoms, kurias Ukraina jau naudoja, sakė J. Bidenas.

We just announced our single largest Ukraine 🇺🇦 security assistance package to date: $1 billion worth of Harpoons, 155mm Howitzers, HiMARS ammunition, tactical vehicles, secure radios, and other equipment that will directly help Ukraine on the battlefield. pic.twitter.com/EmvE002qx9

