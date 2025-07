Skvernelis apie vis dažnesnį rusų kalbos vartojimą Vilniuje: negalime nematyti problemos

„Turbūt tą reiktų padaryti išėjus tiesiog pasivaikščioti ypatingai į Vilniaus centrą ir tą (dažną rusų kalbos vartojimą – ELTA) galima tikrai akivaizdžiai pajausti. Deja, yra taip“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė S. Skvernelis.

„Manau, pirmiausiai reikia labai aiškiai apsibrėžti su tais žmonėmis, kurie čia pasiruošę gyventi, likti, kurie atvykę dėl įvairių priežasčių – tiek iš tos pačios Baltarusijos ar Ukrainos, iš kitur – čia mato savo ir savo šeimos ateitį, tai turi būti labai stipri integracijos programa. Kad valstybinės kalbos mokėjimas yra būtinumas ir tai susiję ir su socialinėmis garantijomis, ir su įvairiausiomis socialinėmis išmokomis, ir su galimybe dirbti tam tikras veiklas. Jie turi tiesiog suvokti, kad be integracijos, kad be valstybinės kalbos žinojimo jokios perspektyvos čia nėra ir to netoleruoti“, – dėstė Seimo pirmininkas.

S. Skvernelis pripažįsta, jog po 2020 m. Vakarų nepripažįstamų Baltarusijos prezidento rinkimų bei 2022 m. vasarį prasidėjusios Rusijos invazijos į Ukrainą, į Lietuvą atvyko nemažai šių šalių piliečių. Todėl, pastebėjo politikas, ir požiūris į kalbos vartojimą buvo kiek liberalesnis.

Vis tik, tęsė jis, valstybinė kalba turi turėti atitinkamą statusą.

„Manau, kad nematyti problemos irgi negalime, nes tas mastas yra pakankamai didelis. Vėlgi, reikėtų kalbėti apie tai, kad valstybėje valstybinė kalba turi turėti statusą ir turėtų būti saugoma visose gyvenimo sferose“, – pridūrė parlamento vadovas.

ELTA primena, kad pastaruoju metu įsižiebė diskusijos dėl rusų kalbos vartojimo Vilniuje. Jas paskatino žurnalisto Edmundo Jakilaičio įrašas socialiniame tinkle „Facebook“ – jis pareiškė, kad rusų kalbos kiekis sostinėje yra netoleruotinas ir kėlė klausimą, kaip bus susigrąžinta sostinė.

Kovo mėnesį Valstybinė kalbos inspekcija (VKI) paskelbė, jog nuo kitų metų pradžios visi tiesiogiai parduodantys prekes ir teikiantys paslaugas laikinąją apsaugą gavę užsieniečiai turės mokėti valstybinę kalbą.

Vis tik, Vyriausybėje kelissyk buvo atidėtas klausimas dėl šio reikalavimo nukėlimo – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siūlo metams nukelti terminą, iki kada įsidarbinti norintys ir laikinąją apsaugą turintys užsieniečiai turi išmokti valstybinę kalbą ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, tokia prievolė netaikyta 3 metus – Vyriausybės sprendimu, terminas būtų prailgintas iki 4 metų.