Žiniasklaida: Kinija norėjo ypatingo vaidmens Trumpo ir Putino derybose

Apie tai rašo „Wall Street Journal“, remdamiesi savo šaltiniais, rašo UNIAN.

Kinija pateikė pasiūlymą surengti D. Trumpo ir V. Putino susitikimą, kuriame būtų padėti žingsniai užbaigti karą Ukrainoje.

Šaltiniai Pekine ir Vašingtone leidiniui teigė, kad Kinijos pareigūnai neseniai per tarpininkus šį pasiūlymą pateikė D. Trumpo komandai.

Trumpas: susitikimas su Putinu dėl Ukrainos turėtų įvykti Saudo Arabijoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį nurodė, kad tikisi, jog susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo įvyks Saudo Arabijoje.

Anksčiau trečiadienį respublikonas nurodė, kad su V. Putinu turėjo „ilgą ir labai produktyvų“ pokalbį, per kurį jie susitarė nedelsiant pradėti derybas dėl beveik trejus metus trunkančios Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą užbaigimo.

Tai buvo pirmas patvirtintas D. Trumpo kontaktas su Kremliaus šeimininku nuo respublikono sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį.

Tačiau šis žingsnis sukėlė susirūpinimą, kad Ukraina nebus įtraukta į derybas dėl savo likimo, o D. Trumpas pareiškė, kad Kyjivo noras prisijungti prie NATO yra „nepraktiškas“.

V. Putinas teigia, kad jei Ukraina nori taikos, ji privalo atsisakyti savo siekio įstoti į NATO.

Tačiau JAV prezidentas neigia teiginius, kad jis siekia pašalinti Ukrainą iš tiesioginių Vašingtono ir Maskvos derybų.

„Tikimės, kad jis atvyks čia, o aš vyksiu ten – ir mes tikriausiai pirmą kartą susitiksime Saudo Arabijoje“, – sakė D. Trumpas, pasakodamas žurnalistams apie savo planus susitikti su Rusijos prezidentu.

D. Trumpas pridūrė tikintis, jog susitikimas įvyks „netolimoje ateityje“.

Jis pridūrė, kad prie derybų taip pat prisijungs Saudo Arabijos princas Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas). Anksčiau šią savaitę jis atliko pagrindinį vaidmenį Rusijai ir JAV apsikeičiant kaliniais.

Kremlius pranešė, kad pokalbis truko beveik pusantros valandos.

Kremliaus išplatintame pareiškime teigiama, kad abu lyderiai sutarė, jog „atėjo laikas dirbti kartu“ ir kad V. Putinas pakvietė D. Trumpą atvykti į Maskvą.

D. Trumpas per savo rinkimų kampaniją pažadėjo nutraukti kovas per 24 valandas, vėliau šį pažadą pakeitė – teigė nutrauksiąs karą per pusmetį nuo atėjimo į valdžią.

„Sutarė sustabdyti milijonus mirčių“

D. Trumpas trečiadienį nustebino pasaulį, kai savo socialiniame tinkle „Truth Social“ pranešė, kad telefonu kalbėjosi su V. Putinu.

JAV prezidentas sakė, kad jie „abu sutarė, kad nori sustabdyti milijonus mirčių kare su Rusija ir Ukraina“.

Vėliau D. Trumpas paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.

V. Zelenskis pažymėjo, kad pokalbis buvo prasmingas ir kad D. Trumpas „pasidalijo pokalbio su V. Putinu detalėmis“.

Po pokalbio D. Trumpas „Truth Social“ pareiškė, kad V. Zelenskis, „kaip ir prezidentas V. Putinas, nori TAIKOS“.

Vėliau trečiadienį Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas sakė, kad V. Zelenskis ir D. Trumpas susitarė nedelsiant pradėti abiejų šalių aukšto lygio grupių darbą, siekiant rasti susitarimą dėl karo užbaigimo.

A. Jermakas pridūrė, kad šį darbą planuojama pradėti po V. Zelenskio ir D. Trumpo pareigūnų susitikimo Miuncheno saugumo konferencijoje.

Tačiau D. Trumpo pokalbis su Rusijos prezidentu sukėlė susirūpinimą, kad JAV iš esmės sutinka su Maskvos sąlygomis dėl karo užbaigimo.

Naujasis JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas anksčiau trečiadienį savo kolegoms Europoje sakė, kad Ukrainos tikslas atgauti teritoriją su 2014 metų sienomis yra „iliuzinis tikslas“ ir kad Kyjivo įstojimas į NATO yra „nerealus“.

Šiuos reikalavimus Maskva laiko esminėmis karo Ukrainoje užbaigimo sąlygomis.

Tačiau D. Trumpas atmetė kritiką, kad Vašingtonas priima išankstines Rusijos sąlygas.

Tuo tarpu A. Jermakas pakartojo Kyjivo pozicija, kad Ukrainos „nepriklausomybė, teritorinis vientisumas ir suverenitetas“ negali būti pagrindinis derybų objektas.