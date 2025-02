Analitikai apie Trumpo ir Putino derybas: nepanašu, kad Putinas norės nusileisti

Tokią išvadą analitikai daro įvertinę naujausius Donaldo Trumpo pokalbius su Volodymyru Zelenskiu ir V. Putinu.

Anot analitikų, oficialiame Kremliaus pranešime teigiama, kad V. Putinas D. Trumpui nurodė, jog reikia „šalinti pagrindines karo priežastis“, ir sutiko su derybomis.

ISW pažymi, kad Rusija yra aiškiai įvardijusi karo „pagrindines priežastis“ – tariamą NATO plėtrą ir t.t.

Tai, ISW nuomone, rodo, kad Kremlius ir toliau siekia primesti savo valią ir interesus Jungtinėms Valstijoms bei Europai ir „nėra suinteresuotas kompromisu dėl šio reikalavimo“.

Analitikai taip pat įvertino Rusijos Kursko teritorijų mainų į Ukrainos teritoriją perspektyvą. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir Rusijos saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad tokie mainai neįmanomi.

„D. Medvedevo ir D. Peskovo pareiškimai dar kartą patvirtina ISW vertinimą, kad V. Putinas per būsimas derybas nėra suinteresuotas jokiais kompromisais ir stengsis pasiekti tik tokį taikos susitarimą, kuris tenkintų visus jo reikalavimus Ukrainai“, – apibendrina analitikai.

Trumpas: susitikimas su Putinu dėl Ukrainos turėtų įvykti Saudo Arabijoje

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį nurodė, kad tikisi, jog susitikimas su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo įvyks Saudo Arabijoje.

Anksčiau trečiadienį respublikonas nurodė, kad su V. Putinu turėjo „ilgą ir labai produktyvų“ pokalbį, per kurį jie susitarė nedelsiant pradėti derybas dėl beveik trejus metus trunkančios Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą užbaigimo.

Tai buvo pirmas patvirtintas D. Trumpo kontaktas su Kremliaus šeimininku nuo respublikono sugrįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį.

Tačiau šis žingsnis sukėlė susirūpinimą, kad Ukraina nebus įtraukta į derybas dėl savo likimo, o D. Trumpas pareiškė, kad Kyjivo noras prisijungti prie NATO yra „nepraktiškas“.

V. Putinas teigia, kad jei Ukraina nori taikos, ji privalo atsisakyti savo siekio įstoti į NATO.

Tačiau JAV prezidentas neigia teiginius, kad jis siekia pašalinti Ukrainą iš tiesioginių Vašingtono ir Maskvos derybų.

„Tikimės, kad jis atvyks čia, o aš vyksiu ten – ir mes tikriausiai pirmą kartą susitiksime Saudo Arabijoje“, – sakė D. Trumpas, pasakodamas žurnalistams apie savo planus susitikti su Rusijos prezidentu.

D. Trumpas pridūrė tikintis, jog susitikimas įvyks „netolimoje ateityje“.

Jis pridūrė, kad prie derybų taip pat prisijungs Saudo Arabijos princas Mohammedas bin Salmanas. Anksčiau šią savaitę jis atliko pagrindinį vaidmenį Rusijai ir JAV apsikeičiant kaliniais.

Kremlius pranešė, kad pokalbis truko beveik pusantros valandos.

Kremliaus išplatintame pareiškime teigiama, kad abu lyderiai sutarė, jog „atėjo laikas dirbti kartu“ ir kad V. Putinas pakvietė D. Trumpą atvykti į Maskvą.

D. Trumpas per savo rinkimų kampaniją pažadėjo nutraukti kovas per 24 valandas, vėliau šį pažadą pakeitė – teigė nutrauksiąs karą per pusmetį nuo atėjimo į valdžią.