Žiniasklaida: JAV netyčia sprogo sviedinys, nuolaužos krito ant J. D. Vance`o kortežo dalies

Incidentas įvyko šeštadienį renginio metu. Buvo švenčiamos jūrų pėstininkų korpuso 250-osios metinės Camp Pendleton bazėje.
Sviedinio nuolaužos krito ant Vance'o kortežo dalies
155 milimetrų sviedinys, iššautas per ugnies demonstraciją, sprogo per anksti. Sviedinio fragmentai nukrito ant Kalifornijos greitkelio patrulių automobilio ir motociklo, kurie buvo viceprezidento J. D. Vance‘o apsaugos detalės dalis.
Nė vienas pareigūnas nenukentėjo.
Nuolaužos nukrito ant transporto priemonių, stovėjusių rampoje prie pagrindinio greitkelio.
Anot vieno pareigūno, krintančios nuolaužos skambėjo akmenukai. Kiti du pareigūnai matė, kaip kelių centimetrų dydžio gabalas pataikė į jų patrulinio automobilio variklio dangtį, palikdamas nedidelį įdubimą. Pranešama, kad gabalėliai buvo rasti ir kelyje netoli motociklo.
