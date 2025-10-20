Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žiniasklaida: JAV netyčia sprogo sviedinys, nuolaužos krito ant J. D. Vance`o kortežo dalies

2025-10-20 09:52 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-20 09:52

Per jūrų pėstininkų šventę Kalifornijoje per anksti sprogo sviedinys. Jo fragmentai krito and patrulių automobilio ir motociklo, kurie buvo JAV viceprezidento J. D. Vance‘o apsaugos dalis, skelbia „New York Times“.

J. D. Vance‘as (nuotr. SCANPIX)

J. D. Vance'as (nuotr. SCANPIX)

0

Incidentas įvyko šeštadienį renginio metu. Buvo švenčiamos jūrų pėstininkų korpuso 250-osios metinės Camp Pendleton bazėje.

Sviedinio nuolaužos krito ant Vance'o kortežo dalies

155 milimetrų sviedinys, iššautas per ugnies demonstraciją, sprogo per anksti. Sviedinio fragmentai nukrito ant Kalifornijos greitkelio patrulių automobilio ir motociklo, kurie buvo viceprezidento J. D. Vance‘o apsaugos detalės dalis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nė vienas pareigūnas nenukentėjo.

Nuolaužos nukrito ant transporto priemonių, stovėjusių rampoje prie pagrindinio greitkelio.

Anot vieno pareigūno, krintančios nuolaužos skambėjo akmenukai. Kiti du pareigūnai matė, kaip kelių centimetrų dydžio gabalas pataikė į jų patrulinio automobilio variklio dangtį, palikdamas nedidelį įdubimą. Pranešama, kad gabalėliai buvo rasti ir kelyje netoli motociklo.

TOLIAU SKAITYKITE
