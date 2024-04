Žiniasklaida: Ispanija sutiko pasidalyti raketomis sistemoms „Patriot“ su Ukraina

Kaip rašo leidinys „El Pais“, remdamasis šaltiniais Ispanijos vyriausybėje, toks sprendimas priimtas po to, kai šalies Gynybos ministerija atsisakė perduoti Ukrainai nuo 2013 metų Turkijos ir Sirijos pasienyje dislokuotą „Patriot“ bateriją.

Ispanija iš viso turi tris baterijas su atitinkamais raketų paleidimo įrenginiais, radarais ir valdymo stotimis, įsigytas iš Vokietijos 2004 ir 2014 metais. Viena iš jų yra Adanos mieste (Turkija), dar dvi – jūrų pėstininkų bazėje Valensijoje. Beje, viena iš jų naudojama Ukrainos ir Ispanijos kariams rengti.

Ispanijos gynybos ministerija kategoriškai atsisako perduoti sistemų „Patriot“ Ukrainai, teigdama, kad jos yra vienintelis efektyvus ginklas raketų atakos atveju. Tai buvo patvirtinta per karus Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose. Be to, dabar ispanai mano, kad jų ginkluotosios pajėgos nepakankamai sukomplektuotos.

Tačiau kaip kompensaciją šalies vyriausybė sutiko perduoti Ukrainai raketų sistemoms „Patriot“ partiją. Tiesa, tai bus labai ribotas skaičius, nes Ispanijos arsenale yra apie 50 tokių raketų.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Vokietija paragino Europos Sąjungą ir NATO kuo greičiau sustiprinti Ukrainos oro gynybą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas ir užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock iškėlė bendrą iniciatyvą ir paragino trečiąsias šalis peržiūrėti savo galimybes šioje srityje. Iniciatyva praėjusią savaitę buvo svarstoma Didžiojo septyneto (G7) šalių užsienio reikalų ministrų susitikime.

Vokietijos kancleris O. Scholzas po ES viršūnių susitikimo balandžio 18 d. pareiškė, kad Ukrainai reikia mažiausiai septynių oro gynybos sistemų „Patriot“, iš kurių vieną jai perduos Vokietija.

Ukrainos ambasadorė Jungtinėse Valstijose Oksana Markarova pranešė, jog Ukraina aktyviai dirba su Vašingtonu, kad galėtų savarankiškai pradėti oro gynybos kompleksų „Patriot“ gamybą.