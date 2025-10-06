Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Žiniasklaida: Gazoje laikomų įkaitų šeimų grupė prašo Nobelio taikos premiją skirti Trumpui

2025-10-06 16:18 / šaltinis: ELTA
2025-10-06 16:18

Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimų grupė, raginanti juos kuo greičiau grąžinti, prašo Nobelio premijų komisijos skirti taikos premiją JAV prezidentui Donaldui Trumpui „už jo beprecedentį indėlį į pasaulinę taiką“, praneša britų transliuotojas BBC.

Įkaitų šeimų forumas: Izraelio premjero raginimas „baigti darbą“ kelia pavojų likusiems įkaitams

Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimų grupė, raginanti juos kuo greičiau grąžinti, prašo Nobelio premijų komisijos skirti taikos premiją JAV prezidentui Donaldui Trumpui „už jo beprecedentį indėlį į pasaulinę taiką“, praneša britų transliuotojas BBC.

REKLAMA
1

Įkaitų ir dingusių asmenų šeimų forumas Norvegijos Nobelio premijų komisijai nusiuntė laišką, kuriame giriamas JAV prezidento planas užbaigti karą ir išlaisvinti įkaitus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „Pirmą kartą per kelis mėnesius turime vilties, kad mūsų košmaras pagaliau baigsis”,  – pažymima laiške. 

REKLAMA
REKLAMA

BBC primena, kad Gazos Ruože šiuo metu yra 48 įkaitai, iš kurių 20 laikomi gyvais. Pagal D. Trumpo planą, šie įkaitai būtų paleisti mainais už šimtus sulaikytų palestiniečių.

„Per pastaruosius metus nė vienas lyderis ar organizacija neprisidėjo prie taikos pasaulyje labiau nei prezidentas Trumpas“, – priduriama laiške.

Kaip anksčiau rašė ELTA, šių metų Nobelio taikos premijos laureatas bus paskelbtas penktadienį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų