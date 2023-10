„Žiauri psichologinė propaganda“: „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame neva parodė tris įkaites

Izraelis tai pavadino žiauria psichologine propaganda.

76 sekundžių trukmės vaizdo įraše viena iš moterų ragina Izraelį susitarti dėl visų belaisvių paleidimo.

„Hamas“ nufilmuotas moteris pristatė kaip „sionistų kalines“.

BREAKING: Hamas publishes a recording from Israeli hostages in Gaza, Israel PM Netanyahu says video released is a 'psychological propaganda' pic.twitter.com/waReijcdvW