Zelenskis skelbia apie operaciją „Veles“: ukrainiečiai po žeme prasiveržė daugiau nei 15 km

Apie tai jis paraše savo „Telegram“ kanale, skelbia UNIAN.
Kas žinoma apie operaciją „Veles“?
Ukrainiečiai po žeme prasiveržė daugiau nei 15 km.
„Svarbi yra mūsų operacija Kupjansko kryptimi. Mychaila Drapatas, Igoris Obolenskis ir Pavlo Palisa pranešė apie pirmuosius rezultatus ir operacijos „Veles“ eigą, kurią vykdo Ukrainos Nacionalinės gvardijos 2-asis korpusas „Chartija“. Jau sunaikinta daugiau nei šimtas Rusijos okupantų, daugiau nei trisdešimt paimta į nelaisvę. Pajudėjimas po žeme – daugiau nei 15 kilometrų“, – sako V. Zelenskis.
Anot jo, rusai jau bandė pasinaudoti požeminiais dujų vamzdynais, siekdami prasiskverbti pro ukrainiečių pozicijas ir pereiti prie šturmo veiksmų.
„Saugome savo žmonių gyvybes, darome nuostolių okupantams ir pasiekiame užsibrėžtus tikslus Kupjansko kryptyje“, – pabrėžė prezidentas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.