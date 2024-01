Zelenskis pratrūko: „Donaldai Trumpai, kviečiu jus į Ukrainą, jei galite sustabdyti karą per 24 valandas“

Penktadienį transliuotame interviu Jungtinės Karalystės televizijos kanalui „Channel 4 News“ V. Zelenskis buvusį JAV prezidentą ir tikėtiną Respublikonų partijos kandidatą lapkritį vyksiančiuose rinkimuose pakvietė apsilankyti Kyjive, bet tik tuo atveju, jei D. Trumpas ištesės savo pažadą.

„Donaldai Trumpai, kviečiu jus į Ukrainą, į Kyjivą. Jei galite sustabdyti karą per 24 valandas, manau, pakaks atvykti“, – sakė V. Zelenskis.

Ukrainiečių lyderis taip pat išreiškė savo susirūpinimą dėl to, kad JAV imasi vienašališkų veiksmų, neatsižvelgdamos į Ukrainos perspektyvą, ir atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta detalių apie D. Trumpo „taikos planą“.

V. Zelenskis buvusio JAV prezidento retoriką apibūdino kaip „labai pavojingą“ ir, regis, nuogąstavo, kad D. Trumpo derybų sprendimo idėja gali būti susijusi su didelėmis Ukrainos nuolaidomis Rusijai.

„(D. Trumpas) ketina priimti sprendimus pats, be... Net nekalbu apie Rusiją, bet be abiejų pusių, be mūsų“, – sakė V. Zelenskis.

„Jei jis tai sako viešai, tai šiek tiek baugina. Esu daug matęs, daug aukų, bet tai man tikrai kelia šiokią tokią įtampą.“

Jis pridūrė: „Nes net jei jo idėja (dėl karo pabaigos) – kurios dar niekas negirdėjo – nepadės mums, mūsų žmonėms, jis vis tiek padarys viską, kad įgyvendintų savo idėją. Ir tai mane šiek tiek neramina.“

D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad turi gerų galimybių derėtis dėl jau beveik dvejus metus besitęsiančio karo pabaigos, sakydamas, kad palaiko gerus santykius ir su Rusijos, ir su Ukrainos lyderiais.

Per savo politinę karjerą jis dažnai negailėjo pagyrų Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, taip pat ir po Maskvos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį.

Per vieną kampanijos mitingą Džordžijoje, kuris buvo surengtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Rusijos tankai įvažiavo į Ukrainą, D. Trumpas apibūdino V. Putiną kaip „protingą“ politinį žaidėją ir išreiškė susižavėjimą tuo, kaip Rusija greitai užėmė didžiulį, „puikų žemės gabalą“ palyginti nedidelių sankcijų kaina.

JAV Atstovų Rūmai surengė apkaltą D. Trumpui, kai šis ėjo prezidento pareigas, teigdami, kad jis spaudė V. Zelenskį vykdyti politiškai motyvuotą tyrimą, galintį pakenkti Joe Bideno (Džo Baideno) galimybėms laimėti 2020 metų prezidento rinkimus, ir tuo pat metu sulaikė 400 mln. JAV dolerių karinę pagalbą, kurią Kongresas patvirtino siekdamas padėti Ukrainai kovoti su Rusijos remiamais separatistais šalies rytuose.

Tačiau Senatas išteisino D. Trumpą dėl šių apkaltos kaltinimų.