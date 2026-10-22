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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis prabilo apie skaudžią tiesą karo pradžioje: atskleidė, kodėl rusai veržėsi per Baltarusiją

2026-10-22 12:35 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 12:35
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisiminė pirmąsias karo dienas, skelbia „Clash report“. V. Zelenskis papasakojo, kodėl prie sienos su Baltarusija Ukraina neturėjo pakankamai pajėgų, kad sulaikytų rusus.

Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (27)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prisiminė pirmąsias karo dienas, skelbia „Clash report“. V. Zelenskis papasakojo, kodėl prie sienos su Baltarusija Ukraina neturėjo pakankamai pajėgų, kad sulaikytų rusus.

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„Niekas nesitikėjo, kad jie eis per Baltarusiją ir žengs į sostinę. Štai kodėl ten neturėjome jokių stiprių pajėgų. Tai neginčijamas faktas. Mes tiesiog neturėjome tokios armijos“, – sako V. Zelenskis.

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Anot jo, Ukrainos kariuomenę reikėjo didinti.

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„Visa Ukrainos kariuomenė buvo, kai pakeičiau įstatymus 200 000 ir daugiau, iki 250 000. Bet prieš tai buvo dar mažesnės pajėgos. Tiesiog įsivaizduokite, kad į jus veržiasi 200 000 žmonių. Apsiginti tiesiog neįmanoma. Reikia tokios armijos, kokią turime šiandien – 800 000 karių“, – pastebi jis.

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Rusams paimti Kyjivo nepavyko.

„Mes atsilaikėme ir sunaikinome juos. Jie neturėjo pakankamai pajėgų, kad išlaikytų okupuotas teritorijas, todėl turėjo pasitraukti. Mes juos puolėme ir jie traukėsi. Šitaip mes visiškai atkovojome Kyjivo sritį, Černihivo sritį ir visą tą frontą“, – prisimena V. Zelenskis.

Zelenskis atskleidė, kodėl nebėgo iš Kyjivo, nors tai siūlė daug kas: „Aš negalėjau...“

Anot jo, Rusija dėjo dideles pastangas, kad įtvirtintų naratyvą, jog V. Zelenskis pabėgo iš Ukrainos, skelbia „Clash Report“.

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„Jų pagrindinė idėja buvo priversti žmones bėgti, o žmonės bėgtų, jei pamatytų, kad jų lyderis juos paliko. Jeigu lyderis palieka sostinę, tada visi turi išsilaikyti patys. Tokia buvo istorija. Jie norėjo, kad aš pabėgčiau, toks buvo jų tikslas.

Aš negalėjau palikti Kyjivo, biuro, žmonių. Tai tiesiog neįmanoma. Tai būtų išdavystė. Mano žmogiškojo orumo ir Ukrainos konstitucijos išdavystė“, – sako V. Zelenskis.

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Vis dėlto invazijos pradžioje JAV prezidentas Joe Bidenas pirmasis paklausė V. Zelenskio, ar jis norėtų būti evakuotas.

„Esame pasirengę padėti jums evakuotis dėl invazijos, Kyjivas apsuptas, ir mes pasirengę padėti jums ir jūsų šeimai.“ Taip pat vėliau tą pasiūlė ir daugelis europiečių. Žmonės aplink mane taip pat siūlė tai daryti“, – prisimena jis.

Ką V. Zelenskis atsakė J. Bidenui?

„Man reikia šaudmenų, o ne pavežėjimo“, – šypteli V. Zelenskis, prisiminęs jau legendiniais tapusius savo žodžius.

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