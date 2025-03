Zelenskis pirmą kartą prabilo apie skandalingą kivirčą su Trumpu: „Aš gyniau Ukrainos orumą“

V. Zelenskis iki šiol vengė kalbėti šia tema, nes nenorėjo gilinti diplomatinės krizės. Jo standartinis atsakymas į klausimus apie tai buvo toks: „Palikime tai istorijai“.

Į pokalbį su Trumpu Zelenskis atsinešė dovanų

Kaip rašo minėtas leidinys, eidamas į susitikimą su D. Trumpu V. Zelenskis buvo viską susiplanavęs.

Per karą jis kelis kartus buvo lankęsis Baltuosiuose rūmuose. Tačiau tai turėjo būti pirmasis jo susitikimas su D. Trumpu Ovaliajame kabinete, ir jis turėjo tapti lemiamu tašku D. Trumpo bandymuose užbaigti karą.

Norėdamas padaryti įspūdį, V. Zelenskis nusprendė atsivežti dovanų rinkinį. Jų tikslas buvo pralaužti bet kokį JAV prezidento blogą nusistatymą Ukrainos atžvilgiu ir išsklaidyti, V. Zelenskio nuomone, Rusijos propagandos įtaką Baltiesiems rūmams.

Viena iš dovanų atitiko besiformuojančią D. Trumpo eros tradiciją, kai svečiai atneša blizgančių pagarbos ir ištikimybės ženklų. Neseniai Benjaminas Netanyahu įteikė D. Trumpui auksinį peidžerį, primenantį sprogstamuosius įtaisus, kuriuos Izraelis panaudojo praėjusiais metais Libane nužudydamas ar sužeisdamas tūkstančius.

Vladimiras Putinas užsakė nutapyti D. Trumpo aliejinį portretą ir šį mėnesį nusiuntė jį į Baltuosius rūmus. V. Zelenskio atveju dovana buvo dar įspūdingesnė: jo draugo Oleksandro Usyko, kuriam priklauso pasaulio sunkiasvorių bokso čempiono titulas, diržas.

Prisėsdamas Ovaliajame kabinete V. Zelenskis padėjo diržą planuodamas ištiesti ranką ir įteikti jį D. Trumpui susirinkusių žurnalistų akivaizdoje. Vietoj to, prasidėjus per televiziją transliuojamam brifingui, V. Zelenskis griebėsi kitos savo dovanos. Tai buvo vokas su keliomis šiurpiomis nuotraukomis, kuriose užfiksuoti ukrainiečių karo belaisviai po to, kai jie pateko į Rusijos nelaisvę. Kai kurių jų kūnai buvo groteskiškai išsekę. Ant kitų matėsi kankinimų požymiai.

„Tai žiaurūs dalykai“, – švininiu veidu pasakė D. Trumpas, paėmęs iš V. Zelenskio nuotraukas ir pradėjęs jas vartyti.

Kai kurių JAV pareigūnų teigimu, šios nuotraukos buvo ta vieta, kai susitikimas pakrypo į blogąją pusę. Jei V. Zelenskis būtų įteikęs čempiono diržą, šis gestas galėjo praskaidrinti nuotaiką.

Nuotraukos turėjo priešingą poveikį. Atrodė, kad jos pakėlė D. Trumpo budrumą, tarsi jis būtų kaltinamas dėl tų karių kančių. Vis dėlto net ir šiandien V. Zelenskis nesigaili savo sprendimo įteikti šias nuotraukas. Jis stengėsi peržengti poreikį aukštinti D. Trumpą ir bandė į jį kreiptis kaip į žmogų.

„Jis turi šeimą, mylimus žmones, vaikus. Jis turi jausti tai, ką jaučia kiekvienas žmogus. Tai, ką norėjau parodyti, buvo mano vertybės. Bet tada, na, pokalbis pakrypo kita linkme“, – sako V. Zelenskis.

Vienas iš skaudžiausių susitikimo Ovaliajame kabinete apsižodžiavimų įvyko jo pabaigoje, kai V. Zelenskis paklausė, ar J. D. Vance'as karo metu lankėsi Ukrainoje. Jie abu žinojo, kad ne, o J. D. Vance'as atšovė, kad jo nedomina V. Zelenskio „propagandinės ekskursijos“.

Per visą invazijos laikotarpį Ukraina vykdė politiką, skatinančią svečius iš arti pamatyti karo efektą. V. Zelenskis dažnai veža svečius į ligonines, pilnas sužeistų karių, raketų smūgių sukeltus griuvėsius ar masines kapavietes, kurias palieka Rusijos pajėgos. Baltųjų rūmų pasiuntiniai vengia tokių ekskursijų. Tačiau V. Zelenskis tebėra įsitikinęs jų svarba diplomatijoje.

Zelenskis: „ Tame pokalbyje aš gyniau Ukrainos orumą “

Po derybų Saudo Arabijoje JAV sutiko atnaujinti karinės pagalbos ir žvalgybinės informacijos tiekimą Ukrainai. Susitikimas Ovaliajame kabinete ėmė atrodyti kaip nemalonus prisiminimas.

Žvelgiant iš V. Zelenskio perspektyvos, ne visi to susitikimo padariniai buvo žalingi. Pirmosiomis kovo mėnesio dienomis jo palaikymo rodikliai šoktelėjo ir kai kuriose apklausose pasiekė beveik 70 proc. – tokio lygio nebuvo nuo pirmųjų Rusijos invazijos mėnesių.

Atsižvelgiant į tai, kiek daug V. Zelenskis rizikavo ginčydamasis su D. Trumpu ir J. D. Vance'u Ovaliajame kabinete, atrodė pagrįsta, kad jo piliečiai kaltina jį dėl diplomatijos nesėkmės. Kaip rašo „Times“, paklaustas apie tai V. Zelenskis atsakė savo klausimu.

„Kodėl ukrainiečiai gynėsi šio karo pradžioje? Dėl orumo“, – sako jis.

„Mes nelaikome savęs kažkokia supervalstybe“, – tęsia jis ir priduria, kad ukrainiečiai „yra labai emocingi, ir kai kalbama apie orumo, laisvės, demokratijos jausmą, mūsų žmonės pakyla ir susivienija“.

Ovaliajame kabinete jie tikėjosi pamatyti įrodymą, kad Jungtinės Valstijos išlieka jų sąjungininkės.

„Tačiau tą akimirką buvo jaučiama, kad nesame sąjungininkai arba neužimame sąjungininko pozicijos. Tame pokalbyje aš gyniau Ukrainos orumą“, – priduria V. Zelenskis.

D. Trumpas ir V. Zelenskis pirmą kartą nuo skandalingo susitikimo Ovaliajame kabinete telefonu pasikalbėjo kovo 19 d.