Zelenskio ir Trumpo kivirčas susitikimo metu: pamatykite, kaip viskas vyko

Baltieji rūmai pranešė, kad penktadienį spaudos konferencija, planuota po D. Trumpo ir V. Zelenskio susitikimo, atšaukta, o susitarimas dėl Ukrainos naudingųjų iškasenų nepasirašytas.

Pasak vieno Baltųjų rūmų pareigūno, kuris neturėjo teisės kalbėti viešai, V. Zelenskiui ir jo delegacijai po susitikimo Ovaliajame kabinete buvo nurodyta anksčiau laiko palikti Baltuosius rūmus.

Atvykęs į Baltuosius rūmus Ukrainos prezidentas pirmajame susitikime su JAV administracija ir žiniasklaidos atstovais intensyviai susikivirčijo su D. Trumpu ir viceprezidentu J. D. Vance'u, kuris kaltino V. Zelenskį nedėkingumu JAV.

Pastarasis vaizdo įrašas išplito ne tik žiniasklaidos priemones, bet ir socialiniuose tinkluose.

Penktadienį, kaip anksčiau skelbta, turėjo būti pasirašytas susitarimas, užtikrinantis Jungtinėms Valstijoms prieigą prie Ukrainos retųjų elementų.

„Šiandien Baltuosiuose rūmuose įvyko labai reikšmingas susitikimas. Sužinojome daug dalykų, kurių niekada nebūtų galima suprasti“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ penktadienį rašė JAV prezidentas.

„Nuostabu, kas atsiskleidžia per emocijas, ir aš nusprendžiau, kad prezidentas Zelenskis nepasirengęs Taikai, jei į ją įsitrauks Amerika, nes mano, kad mūsų dalyvavimas suteikia jam didelį pranašumą derybose“, – teigė jis.

„Jis parodė nepagarbą Jungtinėms Amerikos Valstijoms jų brangiausiame Ovaliajame kabinete. Jis gali sugrįžti, kai bus pasiruošęs TAIKAI“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis po susitikimo socialiniame tinkle „X“ padėkojo amerikiečiams už vizitą ir paramą bei pareiškė, kad „Ukrainai reikia teisingos ir ilgalaikės taikos, ir mes to siekiame“.

„Ačiū, Amerika, ačiū už paramą, ačiū už šį vizitą. Ačiū @POTUS (JAV prezidentui), Kongresui ir Amerikos žmonėms. Ukrainai reikia teisingos ir ilgalaikės taikos, ir mes to siekiame“, – rašė jis.

Įtampa Ovaliajame kabinete

Nepaliestos salotų lėkštės ir kiti pietų reikmenys buvo surenkami prie kabineto kambario, kuriame turėjo vykti D. Trumpo ir V. Zelenskio bei jų delegacijų pietūs.

„Arba jūs sudarysite susitarimą, arba mes pasitrauksime“, – įsiutęs D. Trumpas pasakė V. Zelenskiui per susitikimą, kuris užuot sumažinęs įtampą dėl staigaus JAV suartėjimo su Rusija, galiausiai ją dar labiau pakurstė.

„Jūs rizikuojate milijonų žmonių gyvybėmis. Jūs rizikuojate sukelti trečiąjį pasaulinį karą ir tai, ką darote, yra labai nepagarbu šiai šaliai“, – pridūrė D. Trumpas.

Šis susitikimas vyko po savaitę trukusių diplomatinių pastangų, kurių metu Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) vadovai taip pat atvyko į Baltuosius rūmus pabandyti įtikinti D. Trumpą neapleisti Ukrainos.

Tačiau po to, kai JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad karui užbaigti reikia diplomatijos, įtampa paaštrėjo. V. Zelenskis paklausė, „kokia tai diplomatija“, o J. D. Vance'as apkaltino jį nepagarbiu elgesiu prezidento kabinete.

„Jūs nesate geroje pozicijoje. Dabar jūs neturite kortų, – sakė D. Trumpas, rodydamas pirštu į V. Zelenskį. – Su mumis jūs pradedate turėti kortų“.

Per įtempčiausias šio susitikimo dešimt minučių V. Zelenskis, D. Trumpas ir J. D. Vance'as vis vienas kitą pertraukinėjo ir keitėsi kaltinimais.

„Neatrodo, kad būtumėte dėkingi. Tai nelabai malonu“, – teigė JAV prezidentas, kurio mintis kartojo ir J. D. Vance'as.

„Taip bus labai sunku dirbti“, – pridūrė D. Trumpas.

Ramiai prasidėjęs, bet intensyvėjęs susitikimas vyko apie 45 minučių.

Kompromisai siekiant paliaubų

D. Trumpas šiame susitikime taip pat pasakė, kad Ukraina, siekdama paliaubų su Maskva, turės daryti kompromisus.

Tuo metu V. Zelenskis primygtinai tvirtino, kad žudiku jo pavadintam Rusijos vadovui Vladimirui Putinui jokių nuolaidų daryti nereikėtų.

„Jokių sandorių negalima sudaryti be kompromisų. Taigi, be abejo, jam teks leistis į tam tikrus kompromisus, bet tikiuosi, kad jie nebus tokie dideli, kaip mano kai kurie žmonės“, – per susitikimą Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.

V. Zelenskis JAV vadovui susitikimo pradžioje rodė nuotraukas, kuriose užfiksuoti vykstančio karo žiaurumai ir pabrėžė, kad „su žudiku mūsų teritorijoje neturėtų būti jokių kompromisų“.

„Bepročiai rusai“, – sakė jis, primindamas, kad per ketvirtus metus trunkančią invaziją į jo šalį Rusija deportavo ukrainiečių vaikus ir vykdė karo nusikaltimus.

Nepaisant įtampos dėl to, kas turėtų daryti nuolaidas siekiant karo pabaigos, V. Zelenskis pridūrė, kad „manau, jog prezidentas Trumpas yra mūsų pusėje“.

Jis sakė, kad kalbėsis su JAV prezidentu apie tai, kad labai svarbu, jog bet kokiam Europos taikdarių dislokavimui, stebinčiam galimas paliaubas, reikės JAV saugumo paramos.

„Tai yra esminis klausimas, apie kurį norime kalbėti, tai labai svarbu“, – pažymėjo jis.

D. Trumpas sukėlė nerimą Kyjivui ir sąjungininkams Europoje dėl savo staigaus JAV politikos posūkio, paskatindamas abejones dėl visapusiškos paramos Ukrainai, kovojančiai su įsiveržusiomis rusų pajėgomis ir pasiskelbdamas tarpininku tarp V. Putino ir V. Zelenskio.

D. Trumpas V. Zelenskiui pasakė, kad paliaubos su Rusija yra „visai arti“.

V. Zelenskis teigė D. Trumpui, kad jis turėtų apsilankyti jo kariaujančioje šalyje.

„Jūs turite atvykti ir pažiūrėti“, – tvirtino jis.

D. Trumpas taip pat sakė, kad susitarimas, pagal kurį JAV galėtų eksploatuoti Ukrainos gamtinius išteklius, būtų „labai sąžiningas“.

Susitarimu Jungtinėms Valstijoms būtų suteikiama prieiga prie Ukrainos išteklių, kuriamas bendras fondas.

Kyjivas ir Vašingtonas fondą turėtų valdyti vienodomis sąlygomis.

Planuota, kad Ukraina į fondą įneš 50 proc. būsimų pajamų iš valstybei priklausančių naudingųjų iškasenų išteklių, naftos ir dujų, o fondas vėliau investuos į projektus pačioje Ukrainoje.