Zelenskis paviešino šiurpius vaizdus: „Pasaulis turi pamatyti tikrąją tiesą“

Po įkeltomis nuotraukomis ir vaizdo įrašu V. Zelenskis parašė: „Pasaulis turi pamatyti tikrąją tiesą. Raketų ataka prieš Zaporižios gyventojus sunaikino gyvenamuosius, privačius namus, kur žmonės naktį miegojo, tiesiog gyveno, prieš nieką nekovojo.

Ukraina niekada nenorėjo šio karo. Ukraina nepadarė nieko, kad karas būtų išprovokuotas. Mes susiduriame su valstybe, kuri nenori taikos. Su teroristų valstybe [Rusija]“, – rašė V. Zelenskis.

Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Zaporižią, žuvo mažiausiai 17 žmonių, taip pat padaryta žalos gyvenamiesiems namams, sekmadienį pranešė vienas šio Ukrainos miesto aukšto rango pareigūnas.

„Po naktinės raketų atakos Zaporižioje buvo apgadinta mažiausiai 20 namų ir apie 50 daugiaaukščių pastatų. Kol kas žuvo 17 žmonių“, – platformoje „Telegram“ rašė Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas.

Pasak jo, taip pat nukentėjo keturios švietimo įstaigos.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir regiono pareigūnas Oleksandras Staruchas nurodė mažesnį žuvusiųjų skaičių – 12.

O. Staruchas pridūrė, kad daugiau aukų gali būti po griuvėsiais ir kad vyksta paieškų ir gelbėjimo operacija.

A video showing the aftermath of #Russia's attack on #Zaporizhzhia killing at least 17 people. pic.twitter.com/Q1CRap1GMz