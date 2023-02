Zelenskis: kartu einame link pergalės, viliuosi, kad karas baigsis šiais metais

Socialiniame tinkle „Twitter“ V. Zelenskis padėkojo J. Bidenui už „lyderystę sutelkiant pasaulį, kad laisvė būtų remiama“.

„Kartu mes judame pirmyn link bendros pergalės, mes turime tai garantuoti jau šiais metais!“ – „Twitter“ paskyroje rašė Ukrainos lyderis.

Kyiv stands strong. Kyiv stands proud, it stands tall and most important, it stands free. @Potus said this today in Warsaw after a historic visit to Ukraine. We all stand united and brave – 🇺🇦, 🇺🇸 and our entire coalition of victory. 1/2