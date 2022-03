Zelenskis branduolinio karo grėsmę vadina Rusijos blefu: „Vienas dalykas būti žudiku, kitas – nusižudyti“

Vokietijos laikraštis „Die Zeit“ išplatino interviu su V. Zelenskiu. Pokalbio metu Ukrainos prezidentas tvirtino, kad branduolinio ginklo panaudojimas yra Rusijos blefas, rašoma CNN.

„Manau, kad branduolinio karo grėsmė yra blefas. Vienas dalykas yra būti žudiku, kitas – nusižudyti“, – trečiadienį paskelbtame interviu garsiam Vokietijos laikraščiui „Die Zeit“ sakė V. Zelenskis.

Tuo metu Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki tikina, kad dabar Rusija gali surengti provokaciją panaudodama cheminį ar biologinį ginklą.

Pasak jos, jeigu Rusija panaudos cheminį ar biologinį ginklą, vėliau visą kaltę bandys suversti Ukrainos kariuomenei.

Now that Russia has made these false claims, and China has seemingly endorsed this propaganda, we should all be on the lookout for Russia to possibly use chemical or biological weapons in Ukraine, or to create a false flag operation using them. It’s a clear pattern.