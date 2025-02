Zelenskis atskleidė, kiek karių neteko Ukraina

Be to, yra dešimtys tūkstančių, kurių likimas neaiškus, kurie dingę, yra nelaisvėje arba negyvi. Sužeistųjų yra iki 380 000. Be to, pagrobta ir į Rusiją išvežta 20 000 vaikų, sakė V. Zelenskis.

Prezidentas teigiamai atsakė į klausimą, ar Ukraina gali karinėmis priemonėmis laimėti karą. Tačiau „taktinė pergalė“ susijusi su „daug, daug nuostolių“. „Tam mūsų partneriai turi būti pasirengę tiekti labai specialią ginkluotę, – kalbėjo prezidentas. – Aš manau, kad tarptautinė bendruomenė turi išbandyti diplomatiją“.

Karas tęsiasi trejus metus

Plataus masto karas Ukrainoje prasidėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.

Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.

Reaguodamos į Rusijos agresiją Vakarų šalys nutraukia bendradarbiavimą su Rusija ir įveda jai sankcijas.

Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) 2023 m. kovo mėnesį išdavė Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino arešto orderį, nes „įtariama, kad Rusijos prezidentas yra atsakingas už karo nusikaltimą, neteisėtą gyventojų (vaikų) deportaciją ir neteisėtą gyventojų (vaikų) perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federacijos teritoriją“.