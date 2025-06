Zelenskis atkreipė dėmesį į keistą Maskvos elgesį: ciniški veidmainiai

„Po smūgių Irano branduolinei programai buvo daug triukšmo iš Maskovs – rusų vadovybė demonstratyviai smerkė „raketų ir bombų“ žingsnius. Šiandien Maskva tyli po to, kai Rusijos kariuomenė smogė absoliučiai cinišką smūgį rusų-iraniečių „šachedais“ ir raketomis Kyjivo civilinei infrastruktūrai, o taip pat kituose miestuose ir teritorijose“, – UNIAN cituojamas Ukrainos prezidentas.

Jis taip pat pareiškė, kad Rusijos, Irano ir Šiaurės Korėjos aljanso išsaugojimas grasintų šių valstybių kaimynėms.

V. Zelenskio teigimu, šią temą jis žada akcentuoti savo vizito į Didžiąją Britaniją metu, kur ketinama aptarti bendros šalių gynybos prieš susiformavusį aljansą galimybes.

Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (6 nuotr.) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) +2 Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX) Irano smūgiai Izraeliui 2025-06-22 (nuotr. SCANPIX)

Vladimiras Putinas smūgius Teherenui vadina „neišprovokuota agresija“

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, pirmadienį priėmęs Irano užsienio reikalų ministrą Abbasą Araghchi Maskvoje, smūgius Teheranui pavadino „neišprovokuota agresija“.

„Tai visiškai neišprovokuota agresija prieš Iraną“, – sakė V. Putinas A. Araghchi, pavadinęs smūgius nepagrįstais.

Jis taip pat teigė, kad Rusija „stengiasi suteikti pagalbą Irano žmonėms“.

Maskva yra viena svarbiausių Irano sąjungininkių, tačiau nuo birželio 13-osios, kai Izraelis surengė atakų bangą Irano teritorijoje, į kurią Teheranas atsakė paleisdamas į Izraelį raketų ir dronų ugnį, savo partnerio ryžtingai nepalaikė.

Nors Rusija pasmerkė Izraelio ir JAV smūgius, ji nepasiūlė karinės pagalbos ir sumenkino savo įsipareigojimus pagal vos prieš kelis mėnesius su Teheranu pasirašytą plataus masto strateginės partnerystės susitarimą.

Iš pradžių V. Putinas pasisiūlė tarpininkauti sprendžiant Izraelio ir Irano konfliktą, bet penktadienį patikslino, kad jis tik „siūlo idėjas“, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Kremliaus šeimininko vaidmenį.

Per Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar dešimtys sužeista

Per naktines Rusijos dronų ir raketų atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 10 civilių gyventojų, pirmadienį pranešė vietos pareigūnai.

Septyni žmonės žuvo Kyjive, kur gelbėtojų komandos ieškojo žmonių, kurie, kaip manoma, yra įstrigę po iš dalies sugriuvusio daugiabučio namo griuvėsiais.

Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 352 dronus, 11 balistinių ir penkias sparnuotąsias raketas, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Oro gynyba perėmė 339 dronus ir 15 raketų arba sutrikdė jų skrydį, kol jie dar nepasiekė numatytų taikinių, sakoma pareiškime.

Rusija tvirtino, kad smogė kariniams taikiniams.

Naujausi smūgiai Kyjivui buvo suduoti praėjus beveik savaitei po to, kai praėjusį antradienį per kombinuotą Rusijos ataką Kyjive žuvo 28 žmonės, iš jų 23 – per tiesioginį raketos smūgį daugiabučiam namui.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią ataką pavadino vienu didžiausių bombardavimų per jau ketvirtus metus vykstantį karą.