Zelenskis aplankė civilių gyventojų skerdynes išgyvenusią Bučą

Jis apžiūrėjo kelią, kuriame buvo užpulta rusų kolona, ir kalbėjosi su vietos gyventojais. Jis pakartojo, kad Rusija Ukrainoje vykdė karo nusikaltimus ir genocidą.

BBC paklaustas, ar dar įmanoma diskutuoti apie taiką su Rusija, jis atsakė: „Taip, nes Ukraina turi pasiekti taiką. Mes esame XXI amžiuje. Mes tęsime diplomatines ir karines pastangas“.

#Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited #Bucha, where evidence of mass murders of civilians was found



He visited the road with destroyed #Russian equipment and talked to local residents. Zelenskyy also stated that #Russia committed war crimes and genocide in #Ukraine. pic.twitter.com/9ay1nyDG0y