Zelenskio patarėjas: Rusija gali surengti puolimą Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Kazachstane

Tai jis paskelbė savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje.

„Rusija gali surengti plataus masto puolimą Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Kazachstane kaip demilitarizacijos ir nenacifikacijos operacijos dalį“, – rašė M. Podaliakas.

Tokį įrašą jis teigia paskelbęs po Rusijos deputato S. Savostjanovo pareiškimais.

„Tai tik pradžia. Rusija atvirai žada, kad bus daug europietiško kraujo“, – pridūrė M. Podaliakas.

RF may conduct a full-scale offensive on 🇵🇱 , the Baltic states & 🇰🇿 as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by 🇷🇺 MP Savostyanov. It's only the beginning. 🇷🇺 frankly promises there will be a lot of European blood.