Zacharovos vaizduotė aplenkė realybę: servetėlę ant Europos lyderių stalo palaikė narkotine medžiaga

„Kai Europos vienybė tampa nepatogi, dezinformacija nueina taip toli, kad paprastą servetėlę pavaizduoja kaip narkotiką. Šias melagingas naujienas skleidžia Prancūzijos priešai tiek užsienyje, tiek pačioje šalyje. Turime išlikti budrūs manipuliacijoms“, – pažymima pranešime.

Gegužės 10 d. buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip į Kyjivą važiuoja Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris.

Jie atsisėdo prie stalo, kai žurnalistai pradėjo filmuoti politikus. Tuo metu E. Macronas nuėmė nuo stalo suglamžytą servetėlę, o F. Merzas – nedidelį stalo įrankį.

Okay, hear me out: let's just say that Macron has pollen allergies and that white bag he was hiding was a Kleenex tissue.



Then what the heck was Merz grabbing—a spoon for cocaine?



Look at Macron's completely dazed eyes and body language.



Listen to what Merz says to Starmer. pic.twitter.com/e18TZDIQ3t