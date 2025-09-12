Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos kariuomenės vadas pažadėjo ginti „kiekvieną centimetrą“ NATO teritorijos

2025-09-12 12:39 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 12:39

Vokietijos kariuomenės generalinis inspektorius Carstenas Breueris, penktadienį apsilankęs Lietuvoje vykstančiose svarbiose karinėse pratybose, dar kartą patvirtino Vokietijos ryžtą ginti NATO sąjungininkes rytuose.

Carstenas Breueris (nuotr. SCANPIX)

Vokietijos kariuomenės generalinis inspektorius Carstenas Breueris, penktadienį apsilankęs Lietuvoje vykstančiose svarbiose karinėse pratybose, dar kartą patvirtino Vokietijos ryžtą ginti NATO sąjungininkes rytuose.

0
Šios gynybos vadovo remarkos pasigirdo po šią savaitę įvykusio Rusijos išpuolio prieš Ukrainą, per kurį, Lenkijos teigimu, 19 rusiškų bepiločių orlaivių tyčia įskrido į jos oro erdvę.

Dėl to Lenkijos karinės oro pajėgos ir NATO sąjungininkai ėmėsi veiksmų nepilotuojamiesiems orlaiviams neutralizuoti. Tai buvo pirmas kartas, kai virš NATO teritorijos buvo numušami Rusijos bepiločiai orlaiviai.

„Neseniai Rusijos įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas dar kartą parodė, kaip svarbu mums bendradarbiauti. Mūsų indėlis ginant rytinį NATO sparną yra patikimas – esame pasirengę apsaugoti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą“, – naujienų agentūrai „dpa“ sakė C. Breueris.

Ketvirtadienį Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad, Europai imantis pastangų padidinti NATO rytinio sparno saugumą, Bundesveras „padidins ir išplės“ oro policijos funkcijas virš Lenkijos.

C. Breueris pabrėžė, kad Baltijos regione vykstančiose pratybose „Quadriga 2025“, kurioms vadovauja Vokietija, yra numatyta realių logistinės paramos kariams galimo konflikto metu scenarijų – tai yra pirmieji tokio pobūdžio ir tokio masto manevrai.

Anksčiau penktadienį Baltarusija ir Rusija pradėjo savo pačių pratybas „Zapad 2025“, kurios vyks abiejų šalių poligonuose, taip pat Baltijos ir Barenco jūrose.

