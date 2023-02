Visoje Ukrainoje – oro sirenų gaudesys – Rusija į orą pakėlė lėktuvą žvalgybai atlikti

Sirenų gaudesys buvo girdimas nuo 9 val. ryto (vietos laiku).

Teigiama, kad organizacijos „Belarusian Gayun” aktyvistai užfiksavo, kad virš Baltarusijos buvo pakeltas rusų lėktuvas A-50U, skirtas surinkti žvalgybinę informaciją.Teigiama, kad vėliau surinkti duomenys leidžia Rusijai atlikti atakas į numatytus Ukrainos taikinius.

Be to, šeštadienį ryte Odesos regione taip pat užfiksuotas incidentas, kurio metu buvo paveiktas vienas iš pagrindnių energetikos infrastruktūros objektų, esančų Odesos regione. Dėl šios priežasties dalis regiono centro gyventojų liko be elektros energijos, rašo UNAN.

Visgi Odesos regiono admnistracijos atstovai paprašė gyventojų nusiraminti dėl laikinų trikdžių.

Pranešama, kad įvyko vietoje dirba tarnybos, kurios stengiasi problemą kuo greičiau išspręsti.

Belgorodo srityje – gaisras

NEXTA skelbia, kad Borisovkoje, Belgorodo srityje, užsidegė naftos bazė. Teigiama, kad gaisrą galėjo sukelti paleisti sviediniai.

Tuo metu UNIAN, remdamasi vietos pranešimais, skelbia, kad gaisras nėra numalšintas, o dangus padengtas juodais dūmais.

Skaičiuojama, kad užsiliepsnoti galėjo 3 iš 9 naftos talpyklos.

Kol kas vietos valdžia tyli ir nepraneša apie aukas.

Į įvykio vietą susirinko gausybė ugniagesių, o liepsnos pakilo ir į 50 metrų aukštį, todėl gaisro vieta matoma iš labai toli.

Pastebima, kad tai jau ne pirmas kartas, kai Belgorodo srityje, Rusijoje, kyla gaisras naftos bazėse.