Vietoj linksmybių – išgąstis: festivalyje sugedus atrakcionui, žmonės pakibo žemyn galva

Šeštadienio vakarą po pasivažinėjimo atrakcionu jauni žmonės skundėsi lengvu galvos svaigimu ir kraujotakos sutrikimais, pranešė greitosios medicinos pagalbos tarnybos „Aicher Ambulanz“ gelbėtojai, apibendrindami festivalio atidarymo dieną įvykusį incidentą.
Kai į įvykio vietą atvyko medikai, ugniagesiai ir policija, visi nukentėjusieji jau buvo išlipę iš atrakciono gondolų. Po trumpos medicininės apžiūros visiems buvo leista grįžti į festivalio teritoriją. Gedimo priežastis iš pradžių nebuvo žinoma.
Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizdo įrašuose matyti sustojęs atrakcionas. „Oktoberfest“ interneto svetainėje apie šį atrakcioną rašoma: „Kas atsisės į „Predator“, galės pasijusti tarsi astronautas.“
Vienu metu maždaug 40 žmonių pakeliami į net 16 metrų aukštį. Platforma sukasi viena kryptimi, o gondolos – priešinga. Įprastai atrakcionas išvysto net 60 km/val. greitį. Tačiau šį kartą įvyko gedimas.
Per „Oktoberfest“ pagalba suteikta 600 žmonių
Festivalio atidarymo dienos vakarą „Aicher Ambulanz“ gelbėtojai pranešė, kad medicininė pagalba jau buvo suteikta beveik 600 žmonių.
Pirmieji „Oktoberfest“ lankytojai prie įėjimų laukė nuo ankstyvo ryto, dar tamsoje.
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