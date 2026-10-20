Vienas Europos miestas imasi naujovės: sauskelnes su visu turiniu perdirbs

Miestas tikisi, kad sauskelnių perdirbimas bus naudingas klimatui. Iki šiol Kopenhagoje kasmet 50 mln. sauskelnių tiesiog sudeginama, teigiama miesto administracijos pranešime.
Kopenhagoje panaudotos sauskelnės bus rūšiuojamos ir perdirbamos
„Kopenhagoje gyvena daug mažų vaikų, todėl potencialas yra didelis“, – sakė už klimato klausimus atsakinga miesto atstovė Line Barfod.
Taip tikimasi ne vėliau kaip nuo 2029 m. atliekų kiekį sumažinti 5 tūkst. tonų. Tam turėtų padėti naujas sauskelnių apdorojimo ir perdirbimo įrenginys. Miesto administracijos duomenimis, perdirbti galima iki 94 proc. sauskelnių atliekų.
Perdirbtas sauskelnių plastikas galėtų būti naudojamas įvairiems naujiems plastiko gaminiams. O celiuliozė ir kūdikių išmatos, pavyzdžiui, galėtų būti panaudojamos biodujoms, elektrai ar centralizuotai tiekiamai šilumai gaminti.
Superabsorbuojantys polimerai – specialios medžiagos, galinčios sugerti itin daug skysčio – būtų perdirbami į rišamąją medžiagą, kurią būtų galima naudoti statybų pramonėje.
„Be to, panaudotose sauskelnėse gali būti iki 60 proc. skysčio, kuris bus apdorojamas taip, kad jį būtų galima naudoti šiukšliavežėms plauti“, – teigiama aiškinamajame vaizdo įraše.
Miestas jau pradeda statyti specialius konteinerius prie vaikų darželių ir daugiabučių namų, kuriuose gyvena bent šeši vaikai iki ketverių metų. Nuo kitų metų sauskelnes atskirai rūšiuoti galės ir viešieji slaugos namai bei senjorams skirtų būstų gyventojai.
Konteinerius numatoma ištuštinti kas savaitę. Tačiau miesto administracija pabrėžia vieną svarbų dalyką: prieš išmetant sauskelnes būtina užrišti maišelį.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.