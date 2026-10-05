Kibernetinė ataka Danijoje: programišiai pavogė 8,8 mln. žmonių duomenis

„Nacionalinio registro (CPR) administracija nustatė, kad leidimo neturintys asmenys neteisėtai gavo prieigą visų pirma prie maždaug 8,8 mln. registre esančių asmenų vardų, pavardžių, adresų ir CPR numerių“, – pranešė ministerija. Tarp šių asmenų yra mirusiųjų ir emigravusiųjų. CPR numeriai yra Danijoje naudojami asmens kodai.
Danijoje programišiai pavogė 8,8 mln. žmonių asmens duomenis
„Tai itin rimtas incidentas“, – pranešime cituojama skaitmeninių reikalų ministrė Christina Egelund.
„Kartu su visomis atitinkamomis institucijomis šiuo metu nustatome visą incidento mastą“, – pridūrė ji.
Danijoje gyvena apie 6 mln. žmonių, tačiau nacionaliniame registre saugomi 11 mln. asmenų duomenys, įskaitant mirusių ir iš šalies emigravusių žmonių duomenis.
Dėl incidento pradėtas tyrimas, įsilaužėlių tapatybė kol kas nenustatyta, sakoma pranešime.
Vyriausybė pranešė, kad programišiai į nacionalinį registrą pateko įsilaužę į Danijos bendrovę, teisėtai turėjusią prieigą prie registro, ir pridūrė, kad ši prieiga nebuvo panaikinta.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.