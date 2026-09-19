Trumpo sprendimas sukėlė audrą – sulaukė teisininkų įspėjimo

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NATO pajėgos treniruojasi Grenlandijos saloje. Aljanso sąjungininkių pratybos čia padažnėjo, kai prezidentu tapęs Donaldas Trumpas ėmė grasinti esą Jungtinės Valstijos turėtų kontroliuoti strategiškai svarbią salą Arktyje. Galiausiai Donaldas Trumpas skelbia, kad susitarė su Danija perimti Grenlandijos saugumo kontrolę.
„JAV sudarė susitarimą su Danijos Karalyste ir Grenlandija, kuriuo JAV suteikiama nuolatinė saugumo ir visų kitų poreikių kontrolė Grenlandijoje“, – pareiškė JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen pabrėžia, kad po šio susitarimo šalies suverenitetas bei teritorinis vientisumas nepasikeitė. O patys danai mano, kad nepasikeitė iki šiol egzistavusi tvarka, nes amerikiečių bazės saloje veikia jau 85 metus.
„Iš esmės niekas nepasikeitė. Visi patenkinti, net D. Trumpas mano, kad jis laimėjo“, – sakė Kopenhagos gyventoja Annette Jacobsen.
Užgesinęs gaisrą Arktyje, namuose D. Trumpas ruošiasi mūšiui, kai paskelbė, kad neleis Baltuosiuose rūmuose dirbti jį kritikuojantiems žiniasklaidos leidiniams, tarp kurių CNN, Politico įr „MS NOW“.
„Jie yra melagingos naujienos. Man jau taip nusibodo skaityti ir matyti melagingas naujienas“, – sakė D. Trumpas.
D. Trumpo taikiniu tapusios žiniasklaidos priemonės jau cituoją konstitucijos pirmąją pataisą…
Žurnalistams vieningai antrina teisininkai: draudimas prieštarauja konstitucijai.
„Pirmoji Konstitucijos pataisa numato, kad negalima išskirti žmonių dėl jų pažiūrų“, – teigė teisės profesorius Eugene'as Volokhas.
D. Trumpas užsipuolė žurnalistus, kai jo populiarumo reitingai rekordiškai maži, o jo respublikonų partija rizikuoja prarasti Kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose.
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