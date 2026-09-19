Netylant kalboms apie Trumpo romaną – išanalizavo Melanios kūno kalbą: viena akivaizdu

JAV pirmoji ponia M. Trump rugsėjo 15 dieną lankėsi Ašo apygardoje, Šiaurės Karolinoje. Čia ji susitiko su „Mountain View“ pradinės mokyklos mokiniais, mokytojais ir darbuotojais, su kuriais aptarė technologijų, ypač dirbtinio intelekto, panaudojimą švietime.
Ekspertė išanalizavo Melanios kūno kalbą
Tuo metu JAV prezidentas D. Trumpas kitą dieną turėjo dalyvauti respublikonų kandidato į Senatą Michaelo Whatley rinkimų mitinge Gastonijoje.
Atskirai suplanuoti poros vizitai, vykę vos vienos dienos skirtumu, vėl pakurstė spėliones apie galimus nesutarimus santuokoje. Šias kalbas dar labiau sustiprino tai, kad Melania pastaruoju metu nedalyvavo ne viename viešame renginyje kartu su vyru.
Apie pirmosios ponios elgesį per vizitą Šiaurės Karolinoje „Irish Star“ kalbėjo kūno kalbos ekspertė Judi James. Anot jos, bendraudama su vaikais Melania atrodė atsipalaidavusi, tačiau kai kuriais momentais buvo galima pastebėti subtilių įtampos ar nerimo ženklų.
Ekspertė atkreipė dėmesį į tai, kaip Melania priėjo prie tribūnos sakyti kalbos. Iš pradžių ji pozavo tarsi ant podiumo – dubenį pastūmusi į priekį, rankas laikydama prie šonų. Tačiau vėliau viena jos ranka buvo sulenkta ir laikoma priešais kūną.
Pasak J. James, toks gestas gali būti siejamas su noru sukurti apsauginį barjerą ir jaustis saugiau. Ekspertė pastebėjo, kad Melania šį judesį kartojo, o jos pakelta ranka atrodė sugniaužta į kumštį, išryškėjus baltiems krumpliams. J. James tai įvardijo kaip galimą įtampos ženklą.
Ji taip pat pastebėjo, kad pirmosios ponios pasisveikinimas „Sveiki visi“ nuskambėjo kiek aukštesniu ir nervingesniu balsu nei įprastai. Vis dėlto, ekspertės teigimu, kalbai įsibėgėjus šis įspūdis susilpnėjo.
Diskusijas apie pirmosios poros santykius anksčiau kurstė ir D. Trumpo biografas Michaelas Wolffas. Jis teigė, kad prezidentas ir pirmoji ponia beveik nebendrauja, o jų santuoka esą yra pasiekusi vieną prasčiausių etapų nuo Stormy Daniels skandalo.
Kaip skelbė „The Daily Beast“, M. Wolffas taip pat tvirtino iš vieno aukšto rango D. Trumpo padėjėjo girdėjęs itin griežtą komentarą apie Melanios požiūrį į vyrą.
Šių kalbų kontekste minima ir Baltųjų rūmų darbuotoja N. Harp, kurios artumas su prezidentu tapo įvairių spekuliacijų objektu. Knygoje „Regime Change“ žurnalistai Jonathanas Swanas ir Maggie Habermanas rašė apie tariamai itin jausmingus Harp laiškus D. Trumpui. Viename esą rašyta: „Tu esi viskas, kas man svarbu. Niekada nenoriu tavęs nuvilti.“
M. Wolffas taip pat tvirtino, kad Melania vengdavo viešų pasirodymų su vyru, kai šalia būdavo N. Harp. Vis dėlto šie teiginiai nėra patvirtinti, o Baltųjų rūmų atstovai juos atmetė.
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