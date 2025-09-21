Vengrija ragina ES paremti Donaldo Trumpo veiksmus prieš „Antifa“

Tęsdamas savo atsaką po dešiniųjų pažiūrų aktyvisto Charlie Kirko nužudymo, D. Trumpas trečiadienį pareiškė, kad „Antifa“ („antifašistai“) – tarptautinė aktyvistų ir protestuotojų koalicija, nepritarianti kraštutinių dešiniųjų ideologijai – bus paskelbta „didele teroristine organizacija“.
Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas, kuris yra svarbus D. Trumpo sąjungininkas Europoje, ir užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto pareiškė, kad vyriausybė yra „įsitikinusi, jog tokiu svarbiu klausimu Europa privalo suderinti savo veiksmus su JAV, kuri yra svarbiausia jėga pasaulinėje kovoje su terorizmu“.
P. Szijjarto socialiniame tinkle „X“ paviešino ištraukas iš laiško, kurį jis išsiuntė ES užsienio politikos vadovei Kajai Kallas (Kajai Kalas), reikalaudamas imtis veiksmų prieš „Antifa“.
„Šis smurtinis kraštutinių kairiųjų tinklas įvykdė žiaurių išpuolių visoje Europoje, įskaitant Budapeštą. Mūsų didžiam apgailestavimui įtariamieji vėliau išvengė teisingumo, radę prieglobtį ES valstybėse“, – sakė jis.
P. Szijjarto atkreipė dėmesį į italės Ilarios Salis atvejį, kuri, anot jo, „įgijo imunitetą tapusi europarlamentare“.
I. Salis buvo sulaikyta kartu su kitais aktyvistais Budapešte 2023-iųjų vasarį, kai dalyvavo proteste prieš kasmetinį neonacių rengiamą minėjimą. Po metų ji buvo išrinkta į Europos Parlamentą, todėl jos namų areštas Budapešte buvo nutrauktas.
„Antifa“ judėjimas Jungtinėse Valstijose atsirado D. Trumpui 2016-aisiais pradėjus pirmąją kadenciją.
2020-aisiais Kongreso tyrimų tarnybos atliktoje analizėje teigiama, kad jis neturi vadovo ir neveiki valstybės mastu, o jį, regis, sudaro „nepriklausomos, radikalios, panašiai mąstančios grupės ar asmenys“.
Kai kurie kritikai teigė, kad D. Trumpo žingsnis gali būti panaudotas kaip pretekstas nutildyti kitaminčius ir taikytis į politinius varžovus.
